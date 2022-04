Ile będzie kosztowała Motorola Edge 30 5G w Europie?

Jeśli śledzicie na bieżąco doniesienia dotyczące smartfonów, to zapewne nie raz obiło się Wam o uszy, że Motorola planuje w najbliższym czasie wprowadzić na rynek Edge 30 5G, czyli podstawową wersję Edge 30 Pro. O specyfikacji tego urządzenia wiemy sporo, a dzisiaj doszła też informacja o jego europejskiej cenie.

Kiedy Motorola zaprezentuje Edge 30 5G? Tego nie wiemy. Wiemy za to w jakiej cenie będzie można kupić ten smartfon

Edge 30 5G pojawia się w przeciekach regularnie, więc jego premiera jest już w zasadzie formalnością, bo raczej niewieloma rzeczami producent nas jeszcze zaskoczy w kwestii nie tylko specyfikacji, ale również europejskiej ceny. Ta wyciekła bowiem do sieci, dzięki pewnemu popędliwemu sprzedawcy. Oczywiście strona została już usunięta, ale jak wiadomo – w Internecie nic nie ginie. Dzięki temu wiemy, że za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej trzeba będzie zapłacić 549 euro, czyli w przeliczeniu ok. 2545 zł. Oczywiście, o ile jest to informacja prawdziwa.

Na zrzucie ekranu widać też kilka szczegółów specyfikacji, które potwierdzają to, czego do tej pory dowiedzieliśmy się o Edge 30 5G. Smartfon napędzany będzie przez procesor Qualcomm Snapdragon 778G+. Wcześniej mówiło się, że ma pojawić się wariant z 6 GB RAM i opcja z 256 GB pamięci masowej. Na pokładzie znajdzie się Android 12 i bateria 4020 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 33W. Nie zabraknie też USB-C i NFC.

Motorola wyposaży swój nowy model w 6,5-calowy wyświetlacz P-OLED z rozdzielczością FHD+ 2400 x 1080 pikseli i obsługą częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Z przodu znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu konfiguracja 50+50+2 Mpix, na którą złoży się czujnik główny, obiektyw ultraszerokokątny i obiektyw pomocniczy, najprawdopodobniej czujnik głębi.