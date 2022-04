Astronomowie zaobserwowali najodleglejszą galaktykę w historii. Zawiera jedne z pierwszych gwiazd

HD1, główna bohaterka publikacji, która będzie dostępna w The Astrophysical Journal, jest jednocześnie najodleglejszą znaną nauce galaktyką.

Cechuje się ona wysoką jasnością w ultrafioletowej części widma elektromagnetycznego. Skąd ta jasność? Fabio Pacucci, główny autor badań w tej sprawie, łączy ten fakt z wysokoenergetycznymi procesami, które zachodziły w tej galaktyce. Mówimy o tym w czasie przeszłym, ponieważ z perspektywy Ziemi widzimy obraz HD1 sprzed miliardów lat. Obecnie ten obszar może – i z pewnością wygląda – zupełnie inaczej.

Rekordowo odległa galaktyka znajduje się około 13,5 mld lat świetlnych od Ziemi. Początkowo uważano ją za całkiem zwyczajną, zawierającą gwiazdy powstające w standardowym tempie. Kiedy jednak naukowcy podjęli się próby oszacowania liczby gwiazd znajdujących się w HD1, natrafili na zaskakująco wysoką liczebność nowo narodzonych obiektów. Było ich około 100 rocznie, co jest rezultatem co najmniej 10-krotnie wyższym od spodziewanego względem takich galaktyk. Pacucci i jego współpracownicy postanowili więc rozwikłać zagadkę.

Pierwsza populacja gwiazd, która uformowała się we wszechświecie była masywniejsza, jaśniejsza i gorętsza niż współczesne gwiazdy. Jeśli założymy, że gwiazdy powstające w HD1 są tymi pierwszymi gwiazdami, lub gwiazdami Populacji III, to ich właściwości można łatwiej wyjaśnić. W rzeczywistości, gwiazdy Populacji III są zdolne do wytwarzania większej ilości światła ultrafioletowego niż normalne gwiazdy, co mogłoby wyjaśnić ekstremalną jasność ultrafioletową HD1.

wyjaśnia Pacucci