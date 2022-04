NASA Alloy GRX-810 to innowacyjny stop, który wytrzyma więcej niż konwencjonalne materiały

Wykorzystując technologię druku 3D, naukowcy NASA opracowali nowy stop metalu o wyjątkowej wytrzymałości. Może być on przydatny do tworzenia komponentów do statków kosmicznych przyszłości. Nazywa się on NASA Alloy GRX-810.

NASA Alloy GRX-810 należy do grupy stopów wzmocnionych dyspersją tlenków (ODS), który może wytrzymać temperatury powyżej 1000oC, jest bardziej plastyczny i aż 1000 razy bardziej żywotny od istniejących stopów. Może być on wykorzystany do budowy części samolotów i statków kosmicznych, które muszą radzić sobie z wysokimi temperaturami.

Nanoskalowe cząsteczki tlenków świadczą o niezwykłych zaletach użytkowych tego stopu. Dale Hopkins, zastępca kierownika projektu Transformational Tools and Technologies NASA

Warto zaznaczyć, że produkcja stopów ODS jest trudna i kosztowana. Inżynierowie NASA wykorzystali modele komputerowe do określenia idealnego składu stopu. Następnie użyli drukarki 3D do równomiernego rozproszenia nanocząstek tlenku w stopie, co zapewniło mu lepsze właściwości temperaturowe.

Czytaj też: Materiały termoplastyczne w przemyśle lotniczym. Nadchodzi rewolucja?

Nowy stop daje nowe możliwości szczególnie projektantom silników. Mogą oni teraz sprawdzać rozwiązania, których wcześniej nie brali pod uwagę bez konieczności rezygnacji z części właściwości.

Ten przełom ma rewolucyjne znaczenie dla rozwoju materiałów. Nowe rodzaje mocniejszych i lżejszych materiałów odgrywają kluczową rolę w dążeniu NASA do zmiany przyszłości lotnictwa. Wcześniej zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie zwykle obniżało zdolność materiału do rozciągania i zginania przed pęknięciem, dlatego nasz nowy stop jest niezwykły. Dale Hopkins

Optymalny skład stopu został odkryty już po 30 symulacjach dzięki zastosowani modeli termodynamicznych. To narzędzie pozwala uzyskać wyniki z nacznie krótszym czasie i przy niższych kosztach niż stosowane do niedawna metody prób i błędów. Pozwala to uczonym unikać ślepych zaułków.

Wydajność tego stopu wyraźnie wskazuje na dojrzałość narzędzia do modelowania i jego zdolność do osiągania znaczących wyników. Steve Arnold, kierownik działu materiałów i struktur w NASA Glenn

NASA Alloy GRX-810 to dopiero pierwszy ze stopów opracowanych w ramach projektu Transformational Tools and Technologies. NASA zamierza udostępnić nową technologię przemysłowi i innym organizacjom.