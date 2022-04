T-Mobile rozdaje za darmo nawigację. Zaplanuj swój majówkowy wyjazd

Z racji, że zbliża się majówka, a co za tym idzie – sporo wolnego, T-Mobile przygotowało dla swoich klientów stosowny prezent – darmowy dostęp do nawigacji, która zdecydowanie przyda się podczas planowania wyjazdów. Co istotne, będzie można z niej korzystać dłużej niż tylko przez kilka dni.

Obecnie trudno nam wyobrazić sobie podróż bez nawigacji. Korzystamy z niej zarówno w mieście, jak i podczas wypadów w dalsze części kraju, dlatego prezent, który tym razem przygotowała sieć T-Mobile, może być bardzo przydatny. Zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się majówki, choć nie tylko, bo bezpłatny dostęp do nawigacji otrzymamy na 60 dni. Warto jednak pamiętać, co raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że z promocji mogą skorzystać jedynie klienci sieci, niezależnie czy mają numer na kartę, MIX czy abonament.

Aktywuj Nawigację T-Mobile na 60 dni w prezencie

Jednak by odebrać prezent od T-Mobile należy się pospieszyć, bo darmową nawigację należy aktywować między 22 a 26 kwietnia. Można to zrobić w aplikacji Mój-T-Mobile (dla użytkowników taryf T, Rodzina i Frii Mix), albo w aplikacji Nawigacja T-Mobile (dla użytkowników taryf Frii, GO!).

Z racji, że Nawigacja T-Mobile jest normalnie usługa płatną, musicie pamiętać, że po 60 dniach trzeba będzie za nią zapłacić, bo dostęp przedłuży się automatycznie. W przypadku klientów abonamentowych jest to koszt 12 zł za 30 dni, zaś dla T-Mobile Na Kartę oraz T-Mobile MIX – 3zł za 7 dni. Jeśli więc chcecie uniknąć dodatkowych kosztów, musicie usługę dezaktywować.

Można tego dokonać na kilka sposobów:

wysyłając bezpłatny SMS na numer 8017 o treści „NAWIGACJA ANULUJ” – dla abonentów w systemie abonamentowym;,

wysyłając bezpłatny SMS na numer 8017 o treści „NAWIGACJA7 ANULUJ” – dla abonentów w systemie MIX o treści,

w aplikacji „Nawigacja T-Mobile”,

w aplikacji „Mój T-Mobile” (nie dotyczy użytkowników w systemie Na Kartę).

Bonus nie będzie natomiast dostępny dla użytkowników, którzy w chwili aktywacji pakietu promocyjnego mają już włączoną usługę „NaviExpert w T-Mobile” lub „Nawigację T-Mobile” w opcji Mapy Polski lub Mapy Europy oraz osób, które skorzystały z wersji „Try” usługi w ciągu ostatniego roku.