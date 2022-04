POCO F4 GT oficjalnie. To nowy szybki smartfon do gier i wymagających aplikacji

Po wielu przeciekach i doniesieniach doczekaliśmy się oficjalnej globalnej premiery POCO F4 GT, czyli nowego smartfona przeznaczonego dla graczy i tych, którzy cenią sobie wydajność. Wraz z nim na światowy rynek wkracza pierwszy smartwatch producenta – POCO Watch i słuchawki POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, jednak te urządzenia nie trafią do Polski.

Jak przystało na gamingowy smartfon, POCO F4 GT napędzany jest przez flagowy procesor Qualcomm

Za wydajność w tym modelu odpowiada, wyprodukowany w 4 nm procesie litograficznym, flagowy Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez zaawansowaną technologię chłodzenia LiquidCool 3.0. Wszystko po to, by urządzenie nie przegrzewało nam się podczas gier czy korzystania z wymagających aplikacji. Tutaj warto wspomnieć, że właśnie dzięki temu układowi wydajność w systemie Android została zwiększona o 20%, a przetwarzanie grafiki nawet o 50%. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB.

By zapewnić odpowiednią ilość energii, POCO F4 GT został wyposażony w baterię o pojemności 4700 mAh, na której naładowanie nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Obsługuje ona bowiem zastosowano ultra-szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W, dzięki czemu wystarczy zaledwie 17 minut, by osiągnąć 100% naładowania, o ile zostawimy smartfon w spokoju. Podczas grania ten czas wydłuża się do 27 minut. Zadbano też o to, by podczas nocnego ładowania, gdy smartfon jest cały czas podłączony do ładowarki, ogniwo nie uległo przeładowaniu w krytycznym zakresie od 80% do 100%. Za to odpowiada funkcja AdaptiveCharge, dbająca o optymalną żywotność baterii.

POCO F4 GT oferuje nam 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ 2400px × 1080px i proporcjach obrazu 20:9. Za odpowiednią jakość kolorów odpowiada 10-bitowa paleta barw TrueColor, a 15 pobitych rekordów Display Mate i uzyskanie oceny A+ potwierdza jego jakość. Warto też wspomnieć, że wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz.

Użytkownicy POCO F4 GT mogą skorzystać z usługi posprzedażowej premium, która oferuje jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu. Co więcej, nabywcy tego smartfonu mogą korzystać z usługi YouTube Premium bezpłatnie przez dwa miesiące. Oznacza to dwa miesiące oglądania bez reklam w trybie offline oraz nieprzerwany dostęp do materiałów wideo i muzyki na całej platformie YouTube.

Ile zapłacimy za ten smartfon?

POCO F4 GT będzie dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow oraz w we wspomnianych już wyże, dwóch wariantach pamięci:

8 GB + 128 GB za 2999 zł,

12 GB + 256 GB – 3499 zł.

Oprócz sklepów Xiaomi, smartfon dostępny będzie w sklepach xKom, RTVeuroAGD, Neonet, Mediamarkt, Allegro, Komputronik czy MediaExpert.

Nie zabrakło oczywiście promocji, bo przez 48 godzin od 10 maja, wersję 12/256 GB będzie można kupić za 3149 zł, czyli aż 350 zł taniej. Takiej samej obniżki doczekał się też wariant 8/128 GB, który w promocji kupimy za 2649 zł.