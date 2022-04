Podkręcenie Radeon RX 6400 zablokowane. Skąd ta decyzja AMD?

W zeszłym tygodniu „mały potworek” od AMD, który jest dostępny tylko dla producentów sprzętu, doczekał się wejścia do sprzedaży detalicznej. Mowa o karcie graficznej Radeon RX 6400, której podkręcenie jest najwyraźniej niemożliwie, więc można powiedzieć, że AMD zastrzegło sobie możliwość uzyskania tych kilku procent dodatkowej wydajności.

Radeona RX 6400 (podobnie jak RX 6500 XT) trudno nazwać wyjątkowo dobrą kartą

Radeon RX 6500 XT z Navi 24 XT ma do dyspozycji 1024 rdzeni FP32 i 16 akceleratorów z myślą o ray-tracingu, a jego TBP (Total Board Power) wynosi 107 watów. Z kolei słabszy Radeon RX 6400 posiada Navi 24 XL z 768 procesorami strumieniowymi (FP32) i 12 jednostkami Ray Accelerators. Ten model obejdzie się bez dodatkowego przewodu zasilającego, dzięki TBP rzędu 53 watów, a obie karty mają dostęp do 4 GB pamięci GDDR6 o transferze 18 Gb/s na skromnych 64-bitowych magistralach, które wspomaga Infinity Cache.

Czytaj też: Procesowa przewaga GeForce RTX 4000. Karty NVIDIA będą lepsze od Radeonów RX 7000 na samym starcie

Największe różnice między tymi dwiema kartami sprowadzają się do mniejszej liczby rdzeni (o 256) oraz parametru TBP, wpływającego na zegary. Te w modelach referencyjnych w przypadku Radeon RX 6500 XT sięgają 2,815 GHz (tryb Boost), czyli o prawie 500 MHz więcej niż w RX 6400. Wstępne testy wskazują, że wydajnościowo modele dzieli jakieś 7% (test w API Vulkan), ale głębsza analiza wskazuje, że tańszy model jest o prawie 30% mniej wydajny od swojego starszego brata (52287 vs 40272 pkt) w teście OpenCL.

Wygląda na to, że AMD zablokowało podkręcenie Radeon RX 6400, ale widzimy nikłe światełko w tunelu

Radeon RX 6400 doczekał się już recenzji w serwisie TechPowerUp, który uważa, że ta karta graficzna jest niemożliwa do podkręcenia. To wprawdzie niewiele pomogłoby modelowi, który jest słabszy nawet od Radeona RX 570 z 2017 roku, ale to kolejne z licznych ograniczeń tej karty. Według recenzentów, AMD całkowicie zablokowało taktowania Radeona RX 6400.

Czytaj też: UR-77 Meteoryt – tymi systemami Rosjanie niszczą ukraińskie obszary mieszkalne

Panel ustawień OC jest wprawdzie dostępny w narzędziu Radeon WattMan, ale ustawienia niestandardowe posiadają całkowicie zablokowane suwaki do regulacji częstotliwości taktowania. Oczywiście może to być po prostu niedopatrzenie ze strony AMD w sterownikach, które można obejść narzędziami firm trzecich pokroju MSI Afterburner, ale zważywszy na jakość tych modeli, jesteśmy w stanie uwierzyć w tradycyjną blokadę.