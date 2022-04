RASC – odkryto nowe komórki w ludzkich płucach. Pomogą walczyć z groźną chorobą

Naukowcy odkryli nowy typ ludzkich komórek płuc – RASC. Wykazują one właściwości regeneracyjne, więc mogą stać się podstawą przyszłych metod leczenia.

Wydawać by się mogło, że o naszych ciałach wiemy już wszystko. Historia lubi jednak zaskakiwać, co potwierdzają regularne odkrycia anatomów i lekarzy. Tym razem zespół uczonych z Uniwersytetu Pensylwanii odkrył nowy typ komórek żyjących głęboko w płucach. Wiele wskazuje, że mogą one odgrywać ważną rolę w rozwoju niektórych chorób.

Kolejny sekret anatomii odkryty

Nowo odkryte komórki zostały nazwane komórkami wydzielniczymi dróg oddechowych (RASC). Wyściełają one rozgałęzienie dróg oddechowych, w pobliżu pęcherzyków płucnych, gdzie dochodzi do wymiany gazowej. Ciekawe jest to, że RASC mają właściwości podobne do komórek macierzystych, dzięki czemu mogą zamieniać się w inne rodzaje komórek, które są niezbędne do prawidłowego działania płuc. Niestety, RASC nie są niezniszczalne. Palenie papierosów i wywołana przez to przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zaburzają funkcje regeneracyjne RASC.

POChP jest wyniszczającą i powszechną chorobą, ale tak naprawdę nie rozumiemy, dlaczego i w jaki sposób u niektórych pacjentów dochodzi do jej rozwoju. Zidentyfikowanie nowych typów komórek, w szczególności nowych komórek progenitorowych, które ulegają uszkodzeniu w POChP, mogłoby naprawdę przyspieszyć rozwój nowych metod leczenia. dr Maria Basil z Uniwersytetu Pensylwanii, główna autorka badań

Szacuje się, że POChP na całym świecie przyczynia się do 3 mln zgonów rocznie. Pacjentom często przepisuje się leki przeciwzapalne i tlenoterapię, ale metody te mogą jedynie spowolnić przebieg choroby, a nie go odwrócić. Warto wspomnieć, że nie istnieją zwierzęce modele POChP, bo płuca zwierząt są pozbawione kluczowych cech występujących u ludzi.

Okazało się, że RASC, których nie ma w płucach myszy, są komórkami wydzielniczymi zlokalizowanymi w pobliżu pęcherzyków płucnych.

Dzięki takim badaniom jak to, zaczynamy rozumieć na poziomie komórkowo-biologicznym, co tak naprawdę dzieje się w tej bardzo rozpowszechnionej chorobie. prof. Edward Morrisey z Uniwersytetu Pensylwanii

Potrzebne są dodatkowe badania, ale wiele wskazuje, że bazując na zrozumieniu RASC będzie można opracować zupełnie nowe metody leczenia POChP.