realme Q5 Pro zbliża się do premiery. Informacji o nim tylko przybywa

Po raz kolejny do sieci trafiły informacje o zbliżającej się serii realme Q5, a dokładniej realme Q5 Pro. Pojawienie się tego urządzenia w bazie TENAA, a także pierwsze zapowiedzi producenta, każe nam przypuszczać, że premiera jest coraz bliżej.

realme może być zadowolone z serii Q. Druga generacja tych urządzeń osiągnęła milion sprzedanych sztuk zaledwie siedem miesięcy po premierze. Trzecia dobiła do dwóch milionów w podobnym czasie. Czy realme Q5 będzie kontynuować tę tradycję i pobije poprzedników? Bardzo możliwe. Zanim jednak przejdziemy do tego, co do zaoferowania będą miały te urządzenia, to wyjaśnimy pokrótce numerację. realme zrobiło tutaj to samo, co chociażby OPPO w przypadku serii Find X5 – pominięto numer „cztery”, który w kulturze chińskiej uznawany jest za pechową liczbę.

Przejdźmy teraz do tego, co wiemy o realme Q5 Pro

Sam fakt, że CMO realme, Xu Qi Chase, zaczyna udostępniać na swoim Weibo zapowiedzi tych smartfonów świadczy, że premiera odbędzie się w najbliższym czasie. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale powinna być to kwestia nadchodzących tygodni. Sam plakat nie ujawnia nam zbyt wiele. Przypomina o świetnej sprzedaży Q3, a także zapowiada niespodzianki związane z ładowaniem. Na dole grafiki widzimy 30 W i 65 W, pomiędzy którymi jest znak zapytania. Spodziewamy się, że znajdzie się tam 80 W, bo właśnie takie ładowanie (wedle doniesień) ma obsługiwać realme Q5 Pro. 30 W lub 65 W może więc otrzymać wariant podstawowy z tej serii.

Jeśli chodzi o specyfikację, to sporo ujawnia nam TENAA, a także liczne przecieki, więc warto pamiętać, że mogą nie do końca pokrywać się z prawdą. O ile o modelu podstawowym wiemy niewiele, tak o Pro mówi się ostatnio sporo. Ten smartfon ma zaoferować 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, z obsługą HDR10+.

Napędzie go układ Snapdragon 870 w połączeniu z 8/12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128/256 GB pamięci UFS 3.1. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh. Niestety, na pokładzie zabraknie wejścia słuchawkowego 3,5 mm. Na pionowej, prostokątnej wyspie aparatów znajdzie się obiektyw główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix (119°) i moduł makro 2 Mpix. Kamerka do selfie ma natomiast oferować rozdzielczośc 16 Mpix.

Oprócz renderów widocznych powyżej, do sieci trafiła też grafika przedstawiająca projekt plakatu ogłaszającego współpracę z marką Vans i specjalną edycję realme Q5 Pro w obudowie z charakterystyczną żółto-białą szachownicą. Można zauważyć, że jest to zdjęcie plakatu tworzonego w Phgotoshopie, więc nie mamy stuprocentowej pewności, że taka współpraca faktycznie została sfinalizowana.