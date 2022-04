Regularnie oddajesz krew? Zaskakująca korzyść płynąca z tego zabiegu

Regularnie oddając krew lub osocze nie tylko pomagamy innym, ale także działamy na korzyść własnego organizmu. Najnowsze badania przeprowadzone przez australijskich naukowców wskazują, że procedury te obniżają poziom PFAS.

PFAS to inaczej substancje perfluoroalkilowe. Jest to bardzo obszerna rodzina związków chemicznych, które mają liczne zastosowania w różnych dziedzinach życia i są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Wszystkie PFAS zawierają wiązania węgiel-fluor, a to jedne znajsilniejszych wiązań występujących w chemii organicznej. PFAS łatwo rozprzestrzeniają się w środowisku i łatwo wnikają do naszego organizmu, gdzie powodują wiele negatywnych skutków zdrowotnych.

Oddawanie krwi i osocza jest prostym sposobem na obniżenie poziomu PFAS w organizmie. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Uniwersytet Macquarie i Straż Pożarną Wiktorii, które opublikowano w JAMA Network Open.

Wyniki badania pokazują, że zarówno regularne oddawanie krwi, jak i osocza spowodowało znaczące obniżenie poziomu PFAS we krwi w porównaniu z grupą kontrolną. Chociaż obie interwencje są skuteczne w obniżaniu poziomu PFAS, oddawanie osocza było bardziej efektywne i odpowiadało 30-procentowemu spadkowi. dr Robin Gasiorowski, hematolog z Macquarie Medical School, główny autor badania

Mick Tisbury, zastępca komendanta głównego straży pożarnej w Wiktorii, który od wielu lat opowiada się za minimalizacją PFAS w straży pożarnej i ratownictwie oraz opracował wstępny pomysł badania, powiedział, że wyniki są pozytywnym rezultatem dla strażaków.

Strażacy to grupa szczególnie narażona na ekspozycję PFAS, bo związki te są obecne w piankach gaśniczych.

Strażacy często przedkładają zdrowie i bezpieczeństwo innych nad swoje własne, dlatego cieszy fakt, że wyniki tych badań mogą być wykorzystane do poprawy zdrowia strażaków, którzy uzyskali wysoki poziom PFAS podczas ważnej pracy społecznej. Badania te dostarczą istotnych informacji na temat ograniczenia wpływu PFAS i zostaną teraz udostępnione w całej Australii i na arenie międzynarodowej, tak aby inni mogli z nich skorzystać, działać w oparciu o tę wiedzę i rozwijać tę ważną pracę. Mick Tisbury

PFAS często określa się mianem „wiecznych chemikaliów”, ponieważ powoli rozkładają się w środowisku i organizmie człowieka. W badaniu klinicznym wzięło udział 285 pracowników Fire Rescue Victoria z podwyższonym poziomem sulfonianu perfluorooktanu (PFOS), powszechnie wykrywanego rodzaju PFAS. Uczestnicy badania losowo oddawali osocze co sześc tygodni przez 12 miesięcy.