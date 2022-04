Samsung i Seaborg z nową umową. W planach budowa modułowych barek energetycznych

Projekt ma doprowadzić do budowy modułowych barek energetycznych CMSR, które mogą wytwarzać od 200 MW do 800 MW energii elektrycznej.

Współpraca między Seaborg i Samsung Heavy Industry ma doprowadzić do sprzedaży gotowych elektrowni oraz rozwoji zakładów produkcji wodoru i amoniaku. Okres eksploatacji wspomnianych barek ma wynosić 24 lata. Zamiast stałych prętów paliwowych, w przypadku których konieczne jest ciągle chłodzenie, paliwo jest q tym przypadku mieszane z płynną solą. Działa ono w formie chłodziwa, a jeśli dojdzie do awarii, to reaktor zostanie wyłączony.

Barki CMSR mogłyby być wykorzystywane jako wydajne źródło energii stanowiące alternatywę ważną dla walki z globalnym ociepleniem. Można je też wykorzystać w produkcji wodoru i amoniaku.

CMSR to bezemisyjne źródło energii, które może stanowić skuteczne narzędzie reakcji na zmiany klimatyczne i jest technologią nowej generacji. Dzięki tej umowie planujemy stać się pionierem na rynku pływających elektrowni jądrowych opartych na CMSR w ramach wzmacniania naszych przyszłych możliwości biznesowych. Jintaek Jeong, prezes Samsung Heavy Industries

Pomysł zakłada umieszczenie zakładu produkcji wodoru lub amoniaku w pobliżu pływającej elektrowni jądrowej. Wodór i amoniak będą powstawały dzięki energii rozszczepienia bez emisji dwutlenku węgla. Masowa produkcja takich instalacji ma zostać zorganizowana tak, by dało się ją prowadzić w stoczniach należących do Samsung Heavy Industries.