Trwają prace nad serią vivo S15. Do sieci trafia coraz więcej szczegółów

Choć vivo przedstawiło w Chinach serię S12 w grudniu zeszłego roku, to już mówi się o ich następcy. Kolejna generacja rodziny S pojawi się pod nazwą vivo S15 i ma składać się z trzech smartfonów – podstawowego, Pro i E.

Dziś do sieci trafiło trochę informacji o specyfikacji poszczególnych modeli z serii

Informacji dostarczył znany leakster Digital Chat Station i obejmują one kluczowe szczegóły specyfikacji tych urządzeń. Dzięki temu wiemy, że model Pro zostanie wyposażony w 6,56-calowy zakrzywiony panel OLED z obsługą wysokiej częstotliwości odświeżania. Producent umieści w nim jeden z najnowszych średniopółkowych procesorów MediaTek – Dimensity 8100. Przeciek nie precyzuje wariantów pamięci, ale spodziewamy się, że pojawią się wersje z 8/256 GB i 12/256 GB. Zapewne dostępna będzie też opcja z mniejszą ilością pamięci wbudowanej.

Pojemność baterii pozostaje nieznana, ale wspomina się o szybkim ładowaniu z mocą 80 W. Na pokładzie ma znaleźć się też NFC. Ujawniono również rozdzielczość aparatu do selfie. Ten ma oferować 50 Mpix, co pokazuje, że po raz kolejny vivo położy duży nacisk na tę stronę mobilnej fotografii.

vivo S12 Pro

Kolejnym urządzeniem, o którego szczegółach się dowiedzieliśmy, jest vivo S15E. Jego sercem ma być nieznany ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu 2,8 GHz. procesor będzie wspierany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Bateria w tym modelu ma mieć pojemność 4605 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 66 W. Wyświetlacz OLED ma mieć przekątną 6,44 cala i rozdzielczość Full HD+. Pod ekranem producent umieści czytnik linii papilarnych. Z przodu znajdzie się kamerka do selfie 16 Mpix, a z tyłu potrójny system aparatów z jednostką główną 50 Mpix.

Jeśli chodzi o model podstawowy, czyli vivo S15, to o nim wiemy najmniej. Na razie mówi się jedynie, że będzie napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 870. Przecieki wspominają o premierze w maju i jeśli okaże się to prawdą, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać o wiele więcej informacji na temat serii vivo S15.