Skrajnie rozproszona galaktyka uwieczniona przez teleskop Hubble’a. Jej odległość od Ziemi jest gigantyczna

Kosmiczny Teleskop Hubble’a słynie ze swojej długowieczności i od dawna dostarcza zdjęć kosmicznych obiektów. Jedno z najnowszych dotyczy skrajnie rozproszonej galaktyki GAMA 526784.

Skrajnie rozproszone galaktyki cechują się bardzo niską jasnością, a pierwsza z nich została zidentyfikowana w 1984 roku. Jednym z wyróżniających je elementów – powiązanym z tą jasnością – jest niewielka liczba młodych gwiazd wchodzących w ich skład. Dominują tam natomiast starsze, liczące miliardy lat, obiekty. Przy rozmiarach przypominających Drogę Mleczną skrajnie rozproszone galaktyki mogą zawierać od 100 do 1000 razy mniej gwiazd.

Ich pochodzenie stwarza wiele niejasności, a zdaniem astronomów mogą one powstawać na skutek utraty gazu przez „normalne” galaktyki na wczesnych etapach swojego istnienia. Naukowcy dodają, iż zawartość ciemnej materii w tych obiektach może być bardzo niska lub bardzo wysoka. Zaobserwowano zarówno skrajnie rozproszone galaktyki całkowicie pozbawione ciemnej materii, jak i złożone z niej prawie w całości.

GAMA 526784 to skrajnie rozproszona galaktyka oddalona o około 4 mld lat świetlnych

Jeśli chodzi o GAMA 526784 to znajduje się ona w odległości około 4 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Wchodzi w skład gwiazdozbioru Hydry i została odkryta w 2015 roku przez astronomów korzystających z Anglo-Australian Telescope w ramach badania Galaxy And Mass Assembly (GAMA).

Kosmiczny Teleskop Hubble’a umożliwił zbadanie tej galaktyki w wysokiej rozdzielczości w zakresie fal ultrafioletowych. Dzięki temu astronomowie byli w stanie oszacować rozmiary i wiek obszarów gwiazdotwórczych wchodzących w skład GAMA 526784. Z kolei instrument Advanced Camera for Surveys posłużył do stworzenia kolorowego obrazu złożonego z oddzielnych ekspozycji wykonanych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Co ciekawe, ACS w przeszłości był używany również do fotografowania Plutona, uwieczniania soczewek grawitacyjnych oraz w pełni uformowanych galaktyk we wczesnym wszechświecie. Pokazuje to, jak liczne są jego zastosowania.