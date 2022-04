Sony wprowadza dwa nowe projektory laserowe SXRD 4K. Ten sprzęt zadowoli najbardziej wymagających klientów

Projektory Sony są obecne na rynku już od 50 lat. Przy okazji okrągłej rocznicy firma wprowadza na rynek dwa nowe urządzenia – VPL-XW7000ES i VPL-XW5000ES. To laserowe projektory SXRD o rozdzielczości 4K, kompaktową obudową i jakością obrazu, która robi wrażenie.

Nowe projektory Sony to „źródło niezwykle intensywnych wrażeń wizualnych w domu„

Tak o swoich nowych produktach mówi Sony. I w zasadzie nie myli się, bo specyfikacja VPL-XW7000ES i VPL-XW5000ES faktycznie na to wskazuje. Oba modele są wyposażone w bardzo mały panel SXRD 0,61 cala o natywnej rozdzielczości 4K. Charakteryzuje się on wyższym współczynnikiem odbicia światła, co zwiększa jasność i kontrast obrazu.

Zastosowany laser ma żywotność 20 000 godzin, co powinno wystarczyć na dużo bardzo długich seansów.

Zacznijmy od cech wspólnych obu modeli. Na początku mamy rozszerzony zakres dynamiki. Wpływa na to mniejsza obudowa, co pozwoliło na zmniejszenie układu optycznego, diody laserowe o dużej gęstości, nowy system chłodzenia oraz nowy system optyczny z wysokim współczynnikiem odbicia i jednolitej polaryzacji. Wszystko to przekłada się na wysoki kontrast i większą jasność obrazu.

Za przetwarzanie obrazu w projektorach odpowiada procesor X1 Ultimate for projector. To odpowiednik układu znanego z flagowych telewizorów Sony Bravia. On też odpowiada za poprawę kontrastu obrazu. Do tego dzięki nowej technologii Object-based HDR remaster przetwarza obraz w czasie rzeczywistym, dodając do niego efekt HDR. Innym zadaniem procesora jest obsługa technologii Object-based Super Resolution, czyli znana z telewizorów poprawa i podniesienie rozdzielczości wyświetlanego obrazu.

Oba projektory powinny też sprostać wymaganiom graczy. To zasługa obsługi sygnału 2K 120 Hz przy opóźnieniu na poziomie 13 ms oraz 4K 60 Hz z opóźnieniem 21 ms.

Sony VPL-XW7000ES to nowy flagowiec wśród laserowych projektorów marki

Ten mocniejszy z dwójki zaprezentowanych projektorów to model VPL-XW7000ES. Oferuje jasność 3200 lm. Jest wyposażony w obiektyw Advanced Crisp Focused (ACF) o średnicy 70 mm, przednią soczewkę asferyczną oraz szybujący układ soczewek ostrości.

Projektor jest uzbrojony w funkcję Live Colour Enhancer, która poprawia intensywność wyświetlanych kolorów, ale zapobiega ich przepalaniu. Widocznego np. na skórze aktorów.

Jak na swoją klasę Sony VPL-XW7000ES jest faktycznie nieduży. Ma obudowę o wymiarach 21 x 46 x 52 cm i masie 14 kg. Projektor generuje obraz o przekątnej od 40 do aż 200 cali, przy zachowaniu 95% pokrycia kolorów palety P3.

Jeszcze bardziej kompaktowy Sony VPL-XW5000ES

Dla nieco mniej wymagającego klienta mamy model VPL-XW5000ES. Oferuje on niższą, choć nadal wysoką jasność 2000 lm, ale za to jest o 30% bardziej energooszczędny w przeliczeniu poboru energii na jeden lumen. Jest zasilany mocą 295 W, przy 420 W w modelu VPL-XW7000ES.

Wymiary projektora to 20 x 46 x 47 cm, przy masie 12,7 kg, a oferowana rozdzielczość jest taka sama jak w mocniejszym modelu.

Ceny nowych projektorów Sony i skromne pierwsze wrażenia

Miałem okazję przez chwilę zobaczyć w akcji projektor Sony VPL-XW7000ES, ale mówimy tutaj o dosłownie chwili. Niestety z przyczyn technicznych wynikających ze złośliwości rzeczy martwych (a konkretnie kabli), pokaz musiał ograniczyć się do bardzo krótkich fragmentów filmów oraz gry Gran Turismo 7. Po kilku minutach seansu, co tu dużo mówić, można zbierać szczękę z podłogi. Jakość obrazu, w dodatku tak dużego obrazu, robi ogromne wrażenie. Więcej będziecie mogli przeczytać w recenzji, którą mamy nadzieję już niedługo rozpocząć.

Na koniec została nam informacja dla szczęściarzy, którzy będą mogli sobie pozwolić na nowe projektory Sony, czyli ceny. Za model VPL-XW7000ES trzeba będzie zapłacić 14 999 euro, a za model VPL-XW5000ES 5 999 euro.