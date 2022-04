Takiego miniorganu jeszcze nie było. Innowacyjna replika serca miniPUMP

Naukowcy stworzyli maleńką, w pełni funkcjonalną replikę komory serca, która naśladuje prawdziwy organ i może posłużyć jako platforma do testowania nowych terapii. Poznajcie miniPUMP.

Mimo znaczącego postępu w medycynie, wciąż nie ma sposobu, aby z bliska przyjrzeć się pracującemu ludzkiemu sercu. Wkrótce może się to zmienić – oczywiście w dużo mniejszej skali – dzięki naukowcom z Uniwersytetu Bostońskiego. Ich miniPUMP mierzy zaledwie 3 cm2 – jest niewiele większy od znaczka pocztowego, ale w pełni odwzorowuje działanie prawdziwej komory serca, pompując wodę w taki sam sposób, jak prawdziwe serca pompuje krew.

Naukowcy twierdzą, że miniPUMP może znacznie przyspieszyć proces tworzenia nowych leków, czyniąc go szybszym i tańszym. Zamiast wydawać kosmicznych kwot na prowadzenie badań klinicznych na nowych lekach, można zweryfikować ich potencjalną skuteczność już na początkowym etapie – wykorzystując miniPUMP.

Czytaj też: Serce z drukarki 3D. W końcu uda się je zbudować?

Innowacyjna pompa miniPUMP jest częścią projektu CELL-MET, którego celem jest regeneracja uszkodzonych tkanek ludzkiego serca, a także stworzenia społeczności naukowców do testowania nowych leków.

Elementy miniPUMP zostały wykonane w technologii druku 3D, tak, aby działały jak komora ludzkiego serca. Znajdziemy tam miniaturowe akrylowe zawory, które otwierają się i zamykają (jak zastawki) oraz małe rurki, które kierują płyn (jak tętnice i żyły). Podstawą niezwykłego miniorganu są kardiomiocyty uzyskane przy użyciu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).

Nie sądzimy, by dotychczasowe metody badania tkanki serca oddawały sposób, w jaki mięsień reagowałby w organizmie. To daje nam pierwszą możliwość zbudowania czegoś, co pod względem mechanicznym jest bardziej zbliżone do tego, czego serce doświadcza w rzeczywistości – to duży krok naprzód.

prof. Christopher Chen z Uniwersytetu Bostońskiego