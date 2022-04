Od inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego po telewizory i soundbary – oto nowe produkty od TCL

Firma TCL wprowadza na rynek kolejne urządzenia, powiększając tym samym swoją linię produktów zapewniających komfort w domu i tworząc z nich w pełni zintegrowany rozrywkowy ekosystem. Do sprzedaży trafiają nowe produkty AGD, soundbary, a także telewizory MINI LED QLED z serii C, wyposażone w najbardziej zaawansowane i inteligentne funkcje.

TCL rozszerza ofertę dużego i małego AGD

W tym roku firma wprowadza do sprzedaży nowy klimatyzator klasy premium typu split FreshIN, który dzięki nowoczesnemu designowi i wielu kluczowym funkcjom idealnie wpasuje się w każdą przestrzeń i zadba o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Z racji, że nowa oferta jest naprawdę różnorodna, to nie zabrakło też nowych pralek z serii P2, wyposażonych w programy parowe gwarantujące najlepszą ochronę higieniczną. Jeśli zaś interesuje Was urządzenie 2w1, to pojawiła się również pralko-suszarka z serii TCL P2 – wyposażona w program odświeżania powietrza (Air Refresh Program), który w zaledwie 25 minut usunie nieprzyjemne zapachy i to bez konieczności używania detergentów.

Szukając nowego odkurzacza, warto zwrócić uwagę na nowe modele robotów odkurzających Sweeva (Sweeva 3000M i 3500M). A jeśli chcecie zadbać o odpowiednią jakość powietrza w swoim domu, mogą zainteresować Was oczyszczacze powietrza Breeva (seria Breeva Pro 700 i 400). Tutaj jednak musimy zaznaczyć, że odkurzacze 2w1 Sweeva 3000M i 3500M będą dostępne w Europie w maju, a oczyszczacze powietrza Breeva Pro Series 700 i 400 w czerwcu. Pamiętajcie też, że inteligentne urządzenia TCL mogą być sterowane za pomocą aplikacji TCL Home App i są również kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa.

Nowy telewizor? Tutaj TCL również ma coś do zaoferowania

Wśród nowości nie zabrakło też nowych telewizorów. Producent w ostatnim czasie pracował nad ulepszeniem swoich inteligentnych telewizorów Mini LED i QLED, dzięki czemu najnowsze modele mogą zapewnić jeszcze lepszą rozrywkę za sprawą ulepszonych wrażeń wizualnych – precyzyjnego kontrastu, wyższej jasności czy jednolitych kolorów.

Czym charakteryzują się poszczególne serie?

TCL C93 (dostępne z przekątnymi ekranów 75” i 65”) to flagowy telewizor TCL Mini LED 4K ze zintegrowanym systemem dźwiękowymi tysiącami diod Mini LED tworzących prawie 2000 lokalnych stref przyciemniania.

TCL C83 (dostępne z przekątnymi ekranów 75”, 65” i 55”) łączy w jednym telewizorze najnowszej generacji technologie takie jak Mini LED, QLED, 4K HDR Premium 1000 i 144Hz Motion Clarity Pro, a wszystko po to, by zaoferować niezwykle precyzyjny kontrast oraz ostrość i dynamikę obrazu HDR.

TCL C73 (dostępne z przekątnymi ekranów 75”, 65”, 55”, 50” i 43”) łączy technologie QLED, 4K HDR Pro i 144Hz Motion Clarity Pro, co przekłada się na płynny, ostry i nasycony obraz – idealna propozycja zarówno dla fanów gier jak i filmów, seriali czy sportu seriali. Warto też wspomnieć o obsłudze najnowszych formatów HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ).

TCL C63 (dostępne z przekątnymi ekranów 75”, 65”, 55”, 50” i 43”)- te modele zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ich użytkownikom wszechstronnej rozrywki płynącej z oprogramowania Google TV, wspartej wyjątkową wydajnością audiowizualną i jeszcze większą liczbą wyświetlanych kolorów.

Wprowadzono również nowe telewizory 4K HDR z Google TV: TCL serii P73i TCL serii P63.

By wzmocnić wrażenia wizualne, do sprzedaży trafiają też nowe soundbary, takie jak TCL C935U, w którym wykorzystano nową generację technologii RAY-DANZ. Pojawia się też kompletny i łatwy w konfiguracji soundbar TCL S522W oraz wyrafinowany 3.1-kanałowy wysokiej jakości soundbar TCL P733W z bezprzewodowym subwooferem o mocy audio 350W