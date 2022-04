Wytchnienie na rynku PC już do końca bieżącego roku? Nowe analizy wyjawiają prawdę

Firma Counterpoint Research opublikowała właśnie raport, według którego czeka nas wytchnienie na rynku PC już do końca bieżącego roku. W drugiej połowie roku mają zacząć zmniejszać się ogólne niedobory, aby cały świat wszedł w 2023 rok z uśmiechem na ustach, którego nie zmącą podwyższone ceny z racji niskiej podaży spowodowanej obniżeniem popytu przez pandemię.

Najnowsze dane sugerują wytchnienie na rynku PC już w tym roku. Potencjalne przeszkody? Wojna i lockdown

Wspomniana firma zajmująca się badaniem rynku przeanalizowała najnowsze luki pomiędzy popytem a podażą oraz informacje z różnych źródeł branżowych i na tej podstawie opracowała wykres czasowy poziomów niedoboru komponentów. Według wykresu do końca roku niewiele kluczowych komponentów komputerów PC będzie dotkniętych problemami z łańcuchem dostaw.

Powyżej poszczególne kropki oznaczają, przewyższenie popytu nad podażą o 10, 10-20 lub 20-30% zależnie od tego, czy obejmuje 1, 2 lub 3 czerwone kropki. Podział na pierwszą i drugą połowę 2021 roku jednoznacznie wskazuje to, z jakim problemem mierzył się świat, ale już w 2022 roku możemy liczyć tylko na 10% niedobór modułów zasilania PMIC (do m.in. DDR5, czy monitorów), kart graficznych i modułów Wi-Fi.

Znaki na niebie i ziemi wskazują więc, że będzie tylko lepiej, a obecna sytuacja na rynku kart graficznych zdaje się to potwierdzać. Finalnie więc jedyne, co może przeszkodzić w powrocie rynku PC do normalności, to eskalacja wojny lub powrót pandemicznej rzeczywistości, która „u nas” minęła, ale w Chinach zatacza kolejne koło i władze nie mają zamiaru zrezygnować ze stosowania dotychczasowych surowych lockdownów.