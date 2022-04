Tak wygląda zaćmienie Słońca na Marsie. Zobaczcie niezwykłe nagranie

Łazik Perseverance zasłynął już wieloma zdjęciami przesłanymi na Ziemię z odległości milionów kilometrów, ale najnowszy materiał – ukazujący zaćmienie Słońca na Marsie – jest wyjątkowy.

Zjawisko zostało uwiecznione z wykorzystaniem kamery Mastcam-Z nowej generacji. Mialo to miejsce 2 kwietnia, w 397. marsjańskim dniu misji Perseverance. Zaćmienie trwało nieco ponad 40 sekund, co jest wynikiem znacznie krótszym niż w przypadku jego ziemskich odpowiedników. Różnica ta wynika oczywiście z niezbyt imponujących rozmiarów naturalnych satelitów Czerwonej Planety.

Średnica Fobosa jest bowiem 157 razy mniejsza niż Księżyca, podczas gdy drugi z satelitów – znany jako Deimos – ma jeszcze mniej imponujące gabaryty. Perseverance od ponad roku przemierza Marsa, a wykonane dzięki niemu nagranie cechuje się najwyższą liczbą klatek na sekundę oraz największym zbliżeniem na naszą gwiazdę w czasie przelotu Fobosa na jej tle. Taki postęp był możliwy dzięki wspomnianej kamerze, która jest ulepszoną wersją Mastcam wykorzystanej w przypadku łazika Curiosity.

Zaćmienie Słońca na Marsie zostało uwiecznione przez łazik Curiosity

Zarówno Fobos jak i Deimos pewnego dnia rozbiją się o powierzchnię Marsa, jednak nastąpi to prawdopodobnie dopiero za kilkadziesiąt milionów lat. Jeśli chodzi o sprzęt, jakim dysponuje łazik Perseverance, to jego Mastcam-Z ma co najmniej jedną dodatkową zaletę w zestawieniu z poprzednimi wersjami. Jest ona związana z obecnością filtra przypominającego okulary przeciwsłoneczne, który zmniejsza intensywność światła słonecznego. W efekcie możliwe jest dostrzeżenie nierówności i innych struktur widocznych w obrysie Fobosa. Poza tym naukowcy mają też szansę dostrzec plamy słoneczne pokrywające powierzchnię naszej gwiazdy.

Perseverance, poza fotografowaniem rozległych równin Czerwonej Planety oraz widocznego z nich Słońca, zajmuje się też poszukiwaniem dowodów świadczących o występowaniu życia na Marsie. To, obecne tam współcześnie bądź w przeszłości, mogłoby być związane z wodą, która dawniej powszechnie występowała na tej planecie. Świadczą o tym zebrane jak na razie dane, które wskazują na istnienie rzek oraz jezior, a być może nawet większych zbiorników pokrywających Marsa.