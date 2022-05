Powstały autonomiczne drony sadzące drzewa. Ich szybkość działania powala na kolana

Zapewne nie raz słyszeliście o wielkich akcjach sadzenia drzew we własnej okolicy i choć każda z takich inicjatyw jest godna pochwalenia, to nie można ich nazwać specjalnie efektownymi na tle specjalnych urządzeń do realizowania misji tego typu. Zwłaszcza teraz, kiedy w takich akcjach można wykorzystać niebywale efektywne autonomiczne drony sadzące drzewa.

Zamiast sadzić nasionka, te autonomiczne drony sadzące drzewa dosłownie je wystrzeliwują w ziemię

Za autonomiczne drony sadzące drzewa odpowiada australijski start-up AirSeed Technology, który opracował wyjątkowe roje dronów, walczące za ludzkość z trwającym wylesianiem całej planety. Każdego dnia odpowiadają za zasadzenie aż 40000 drzew dziennie, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję ze specjalnie zaprojektowanymi strąkami nasion, które można nie tyle sadzić i delikatnie oklepywać ziemią, ile wystrzeliwać w ziemię z wysokości nieba. Aż chciałoby się zobaczyć w akcji drona z działem pokroju tego z samolotu Thunderbolt, robiącego „drzewne BRRRRRRRRRRRT!”.

Takie podejście do „ostrzeliwania ziemi nasionami” w porównaniu z tradycyjnymi metodami sadzenia nasion jest 25 razy szybsze i o 80 procent tańsze według wyliczeń firmy, ale to nie znaczy, że można załadować do dronów byle jakie nasiona. W rzeczywistości w grę wchodzi strzelanie opatentowanymi już nasionami, które otaczają zasobniki ze składnikami odżywczymi i minerałami, które są niezbędne do rozwoju sadzonek.

Cały proces masowego sadzenia dzieli się na dwa etapy autonomicznych lotów w wykonaniu dronów, z czego ten pierwszy jest wykonywany w celu zidentyfikowania gatunków roślin charakterystycznych dla danego miejsca i stworzenia optymalnego planu sadzenia.

Na podstawie zebranych danych opracowuje się dokładne plany lotu roju dronów, które rozpoczynają proces rozsiewania drzew na podstawie danych GPS. Nieoficjalnie wspomina się, że jest też trzeci etap, w którym wykorzystuje się te same drony do monitorowania wzrostu sadzonek.