Bezbłędne komputery kwantowe? Jesteśmy coraz bliżej tego celu

Komputery kwantowe są znacznie bardziej podatne na zakłócenia niż klasyczne maszyny, dlatego prawdopodobnie zawsze będą wymagały mechanizmów korekcji błędów. Niemiecko-austriacki zespół fizyków zademonstrował układ do odpornych na błędy obliczeń kwantowych.

Wykrywanie i korygowanie błędów występujących w układach jest kluczowe dla sukcesu przyszłych komputerów kwantowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku zespół i Uniwersytetu RWTH Aachen po raz pierwszy zaimplementowali uniwersalny zestaw operacji obliczeniowych na odpornych na błędy bitach kwantowych, demonstrując, jak można zaprogramować algorytm na komputerze kwantowym, aby błędy nie zniekształciły wyniku. Wyniki badań opublikowano w Nature.

Naukowcy wdrożyli uniwersalny zestaw bramek na komputerze kwantowym z pułapką jonową, zawierającym 16 atomów. Informacje były przechowywane w dwóch kubitach, z których każdy był rozłożony na siedem atomów.

Teraz w końcu udało się zaimplementować dwie bramki obliczeniowe na odpornych na uszkodzenia bitach kwantowych, które są niezbędne dla uniwersalnego zestawu bramek: operację obliczeniową na dwóch bitach kwantowych (bramka CNOT) i logiczne T bramki.

Bramki T to bardzo fundamentalne operacje. Są one szczególnie interesujące, ponieważ algorytmy kwantowe bez bramek T można stosunkowo łatwo symulować na komputerach klasycznych. Nie jest to już możliwe w przypadku algorytmów z bramkami T.

Markus Müller z Uniwersytetu RWTH Aachen