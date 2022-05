Druk 3D i sztuczna inteligencja przyspieszą budowę wielkiej chińskiej zapory wodnej Yangqu

Chiński przemysł w praktycznie każdym sektorze już nie raz zadziwiał świat, co tyczy się zwłaszcza budowy nowego, szalenie imponującego Jedwabnego Szlaku. Tak samo będzie zapewne, kiedy ruszy budowa wielkiej chińskiej zapory wodnej Yangqu, która może imponować jeszcze bardziej, jako że państwo wykorzysta w procesie zarówno druk 3D, jak i sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja będzie zarządzała procesem budowy chińskiej zapory wodnej Yangqu z wykorzystaniem druku 3D

Nie będzie to byle jaka tama, a taka, która przyćmi obecnie największą konstrukcję na świecie stworzoną z wykorzystaniem druku 3D. Tak – mowa o słynnym dwupiętrowym biurowcu w Dubaju o wysokości 9,5 metra, który na tle dzieła Chin będzie drobnostką. Plany obejmują bowiem tamę o wysokości prawie 180 metrów i to nie w kilka długich lat, jak może sugerować potęga budowli, a w ledwie… dwa.

Ekspresowe tempo, pobicie rekordu i finalnie zapewnienie krajowi dostępu do dodatkowych 5 miliardów kilowatogodzin energii rocznie (via Journal of Tsinghua University) – tak imponujący projekt po prostu nie może nie obejmować nowoczesnych technologii. Rzeczywiście obok druku 3D wykorzysta się w nim również sztuczną inteligencję.

Owocem tych obu nowoczesnych technologii będzie tama Yangqu. Proces jej budowy będzie obejmował ustawianie warstwy po warstwie na płaskowyżu tybetańskim, a sztuczną inteligencję wykorzysta się do zarządzania skomplikowaną, zautomatyzowaną linią montażową, obejmującą flotę bezzałogowych pojazdów. Sam proces również będzie obejmował nowoczesne rozwiązania.

Ponoć bezzałogowe ciężarówki będą wykorzystywane do transportu materiałów budowlanych, a bezzałogowe maszyny budowlane (np. buldożery i walce dociskające każdą warstwę zapory) pomogą w budowie. Każda kolejna warstwa będzie ciągle monitorowana przez system sztucznej inteligencji poprzez odczyty z wbudowanych w nie czujników. To ma za zadanie wyeliminować błędy ludzkie i obniżyć ryzyko wystąpienia obrażeń.