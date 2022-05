Czegoś takiego jeszcze nie było. Nanowęgiel w kształcie wstęgi Möbiusa

Naukowcom udało się stworzyć pierwszy na świecie nanowęgiel w kształcie pasa o topologii wstęgi Möbiusa. To otwiera drogę do opracowania nowych materiałów o niezwykłych właściwościach.

Budowa jednorodnych strukturalnie cząsteczek nanowęgla ma kluczowe znaczenie dla rozwoju funkcjonalnych materiałów w nanotechnologii, elektronice, optyce i inżynierii biomedycznej. Ważnym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest nauka o nanowęglach molekularnych, która polega na tworzeniu ich przy użyciu syntetycznej chemii organicznej. Dotychczas wyprodukowane nanowęgle molekularne mają jednak proste struktury, takie jak pierścień czy pasek.

Fizycy z Uniwersytetu w Nagoi pod kierownictwem prof. Kenichiro Itamiego po raz pierwszy w historii zsyntetyzowali nanowęgiel w kształce pasa o topologii wstęgi Möbiusa.

Węglowy nanopas Möbiusa był wymarzoną cząsteczką w środowisku naukowym po tym, jak w 2017 r. poinformowaliśmy o pierwszej chemicznej syntezie nanopasa węglowego – ultrakrótkiej nanorurki węglowej. Podobnie jak w przypadku pasków, których używamy na co dzień, wyobraziliśmy sobie, co stanie się z naszym „molekularnym paskiem”, gdy zostanie on skręcony. To kolejna niesamowicie piękna molekuła.

prof. Kenichiro Itami