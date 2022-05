Test obudowy Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint to modyfikacja znanej i nagradzanej (również przez nas) obudowy. Jak ten model wypadnie na tle konkurencji?

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint?

W zestawie znajdziemy:

instrukcję,

montaż na dyski,

ściereczkę,

opaski zaciskowe,

śrubki.

Instrukcja jest znakomita i dokładnie wyjaśnia montaż oraz wszystko, co można zrobić z obudową. Pozostałe dodatki są standardowe, choć miłym akcentem jest ściereczka. Śrubki są też posortowane więc bez problemów znajdziecie odpowiednią.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

Obudowa ma wymiary 542 x 240 x 474 mm i waży 11,1 kg. Zmieścicie w niej płyty główne E-ATX (do 285 mm) / ATX / micro ATX / mini ITX. Do testów otrzymałem model biały, ale w sprzedaży powinien być też czarny (Black TG Light tint).

Przedni panel przynosi charakterystyczne dla serii wzornictwo. Do czynienia mamy więc z siatką mesh stylizowaną na diamenty. Wygląda to świetnie, a jeśli dodacie do tego przednie podświetlane wentylatory to naprawdę całość robi wrażenie.

Przedni panel można łatwo otworzyć i dostać się do filtra czy wentylatorów – pomaga w tym rączka z logiem Fractal. Fabrycznie mamy zamontowane trzy śmigła Aspect 14 RGB PWM utrzymane również w kolorze białym. Ich maksymalna prędkość wynosi 1700 RPM, przepływ powietrza 78 CFM, ciśnienie 2,05 mmH2O a głośność 35,5 dBA. Wentylatory mają złącza 4-pin PWM (męskie i żeńskie) oraz 3-pin ARGB (męskie i żeńskie). Możecie więc bez problemów podłączyć je dwoma wtyczkami (osobną dla zasilania i ARGB) do płyty głównej.

Górny panel możecie bardzo łatwo zdjąć i dostać się do górnego filtra. Mamy tutaj też miejsce na trzy wentylatory 120/140 mm. Blisko przodu znajdziecie wszelkie złącza. Do dyspozycji mamy 1x USB-C 3.1, 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki. Jest też przycisk startu oraz kontroler podświetlenia. Ten ostatni zasilany jest ze złącza SATA i pozwala na zmianę podświetlenia, jeśli Wasza płyta nie ma złączy ARGB.

Lewy bok to szkło hartowane, a prawy to blacha. Oba mocowane są na zatrzaski, które dobrze trzymają i spokojnie domkniecie prawy bok nawet przy fatalnym ułożeniu okablowania. Dzięki takie rozwiązaniu bardzo szybko dostać się do wnętrza komputera, co z pewnością jest plusem.

Cały spód przykryty jest przez filtr przeciwkurzowy, który łatwo wyjmiecie od przodu. Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint stroi na czterech nóżkach i nie ślizga się po panelach. Na spodzie możecie też zobaczyć dwa miejsca na wentylatory 120/140 mm.

Tył jest dosyć standardowy. Wyjątkiem są dwie pionowe zaślepki PCI umożliwiające taki montaż karty graficznej. Poza tym mamy wentylator (model ten sam co z przodu) oraz 7 poziomych zaślepek PCI.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

System zarządzania okablowaniem jest świetny. Mamy opaski zaciskowe, szyny i tak naprawdę wszystko, co jest niezbędne do poradzenia sobie z tym tematem. Producent nie zapomniał tez o otworach z gumowymi przelotkami, a z tyłu jest ok. 30 mm wolnej przestrzeni. W obudowie znajdziemy też specjalną zaślepkę z tyłu, która pozwoli na ukrycie okablowania. Pod tym względem nie mam więc wątpliwości, że mamy do czynienia z jednym z lepiej przemyślanych systemów zarządzania okablowaniem.

Obudowa ma standardowo piwnicę. Znajdziecie w niej miejsce na zasilacz do 250 mm, klatkę na dyski oraz miejsce na wentylatory. Piwnica również ma specjalne zaślepki blisko przodu, które możecie w razie potrzeby zdjąć.

W Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint zmieścicie chłodzenia procesora o wysokości do 185 mm i kart graficzne o długości do 450 mm. Jest też miejsce na 6 dysków 2,5/3,5 cala (11 pozycji montażowych) i dwa 2,5 cala (4 pozycje montażowe). Obudowę można też przekształcić w specjalny tryb magazynowania, w którym to obudowa może służyć po prostu za serwer.

Całość jest bardzo przyjazna chłodzeniu cieczą. Bez problemów zbudujecie w skrzynce customowy zestaw – jest nawet specjalne miejsce na pompkę. Z przodu zmieścicie chłodnicę do 360/280 mm, na górze do 360/280 mm (przy 140/280 mm maksymalna wysokość RAM to 36 mm, szerokość chłodnicy 143 mm), z tyłu 120 mm i na dole do 240 mm. Jeśli więc chcecie możecie spokojnie kupić AiO 360 i zmieścić je w obudowie.

Ciekawą rzeczą jest również kontroler Nexus+ 2. Obsłuży on 6 wentylatorów 3-pin, dwa 4-pin PWM oraz jedno główne 4-pin PWM (wysyła ono informacje o RPM do płyty głównej). Całość podłączacie złączem 4-pin do CPU Fan oraz na płycie do złącza SATA. Dzięki kontrolerowi bez problemów ogarniecie podłączenie wentylatorów w obudowie. Całość ma również predefiniowaną krzywą, która zmienia napięcie w zależności od sygnału PWM, więc nie ma co się obawiać o działanie podłączonych urządzeń na stałych obrotach. Dodam jeszcze, że maksymalny natężenie, które oferuje hub, to 2,6 A, a moc to 30 W.

Montaż podzespołów w Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

Składanie komputera w Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint jest naprawdę przyjemne. Świetnie sprawdza się system zarządzania okablowaniem. Bez problemów ułożycie przewody i domkniecie prawy bok. Ogromnym plusem jest świetna instrukcja, która w razie problemów na pewno będzie miała rozwiązanie. Nie ma też problemów z dostępem do filtrów czy do samego wnętrza komputera. Pod tym względem obudowa wypada ponownie znakomicie.

Zebrane najważniejsze parametry Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

Wymiary: 542 x 240 x 474 mm

Waga: 11,1 kg

Obsługiwane płyty: E-ATX (do 285 mm) / ATX / micro ATX / mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 6x 2,5/3,5 cala, 2x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 450 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 185 mm

Maksymalna długość zasilacza: 250 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 9x 120/140 mm

Dołączone wentylatory: 4x Aspect 14 RGB PWM

Miejsca na chłodnicę: przód: do 360/280 mm, góra: do 360/280 mm, tył 120 mm, spód do 240 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C 3.1, 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint

Temperatury są bardzo dobre. Obudowa znajduje się w czołówce i przegrywa tylko z konstrukcjami mającymi większe wentylatory z przodu. Możecie więc spokojnie liczyć na znakomite chłodzenie podzespołów.

Całość jest niestety dosyć głośna na maksymalnych obrotach. Nie ma jednak co się dziwić – cztery 140 mm na 1700 RPM muszą wytwarzać spory hałas. Oferują one jednak PWM, więc spokojnie możecie ustawić je tak, aby być z całości zadowoleni. Jeśli skręcicie je do 1000 RPM to wyniki możecie porównać do modelu Lite obecnego również na wykresach.

Test Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint – podsumowanie

Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint to bezsprzecznie znakomita obudowa, która zasługuje na wyróżnienie. Dzięki nietypowemu przedniemu panelowi i wentylatorom ARGB wygląda ona po prostu świetnie. Producent nie zapomniał o sporej ilości miejsca na podzespoły, znakomitym systemie zarządzania okablowaniem czy świetnym wykonaniu.

Obudowa oferuje też bardzo dobry przepływ powietrza, co widać po wynikach testów. Na maksymalnych obrotach wentylatory są głośne, ale mają one PWM, więc bez problemów ustawicie odpowiednią krzywą obrotów. Kolejny plus to dołączony kontroler Nexus+ 2, banalny demontaż boków czy łatwy dostęp do filtrów przeciwkurzowych.

Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint powinien kosztować ok. 169 USD, czyli ok. 760 zł, choć pewnie w polskich sklepach cena będzie jeszcze większa (w sklepach powinna się pojawić w czerwcu, wtedy się przekonamy). Nie mam jednak wątpliwości, że testowana skrzynka jest jedną z najlepszych i najładniejszych na rynku. Zdecydowanie więc polecam Wam jej zakup bowiem moim zdaniem na pewno będziecie z niego zadowoleni.