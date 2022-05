Huawei MatePad 2022 – po co mi tablet w 2022 roku?

Tablet w 2022 roku to przeżytek? Nic z tych rzeczy. Co prawda nadal świetnie sprawdza się jako książka kucharska i dostarcza rozrywki tam, gdzie król piechotą chodzi, ale to tylko mały ułamek jego możliwości. Co pokazuje nam Huawei MatePad 2022.

Huawei MatePad 2022 tabletem na miarę 2022 roku?

Do czego można używać tabletu w 2022 roku? W dużym stopniu zależy to od tego, jakie możliwości przewidział jego producent. Bo granie w gry, oglądanie filmów i przeglądanie Internetu to jak wiemy standard. Co poza tym?

Huawei MatePad jest w stanie zastąpić czytnik e-Booków, notatnik, kalkulator i zeszyt jednocześnie, tablet graficzny, a też sprawdzi się w roli dodatkowego monitora. Jak to wszystko działa? O tym opowie Wam Konrad w naszym nowym filmie:

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.