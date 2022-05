Huawei WiFi Mesh 7 to prawdziwy mocarz systemów mesh

Huawei WiFi Mesh 7 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów mesh na rynku. Trzyzakresowa sieć Wi-Fi 6 Plus, bardzo dobry zasięg, Harmony OS – czego chcieć więcej? Oczywiście dobrego działania, ale i z tym nie ma problemów.

Czym jest Wi-Fi mesh? To odpowiedź na problemy z zasięgiem i prędkością Internetu

Sieć Wi-Fi, podobnie jak każda sieć bezprzewodowa, ma swoje ograniczenia. Zazwyczaj bywa tak, że im szybsza sieć, tym mniejszy jest jej zasięg. Jeden router, szczególnie jeśli korzystamy ze sprzętu operatora, bardzo często nie radzi sobie z pokryciem nawet średniej wielkości mieszkania. Nie mówiąc już o domach jednorodzinnych.

Logicznym w tym przypadku wydaje się podejście, że skoro jeden router sobie nie radzi, to może wykorzystajmy dwa? Lub trzy? W przypadku tradycyjnych routerów – to się nie uda. O ile nie są one dodatkowo wyposażone w funkcję mesh, każdy z nich stworzy własną, osobną sieć Wi-Fi dla tego samego źródła Internetu. To oznacza, że jeśli pojawimy się w zasięgu routera, nasz laptop czy smartfon nie przełączy się na niego automatycznie, a nadal będzie podłączony do tego bardziej oddalonego, ze słabszym zasięgiem. Z kolei jeśli przełączymy się ręcznie, na moment przerwiemy połączenie z Internetem.

W przypadku routerów mesh coś takiego nie występuje. Routery łączą się nie tylko z Internetem, ale też ze sobą. Kiedy przemieszczamy się z urządzeniami, jesteśmy automatycznie przełączani na router z lepszym zasięgiem, który pracuje w tej samej sieci co pozostałe. Dzięki temu cały czas jesteśmy w zasięgu i nie tracimy połączenia z Internetem. Dodatkowo cała sieć pracuje szybciej, bo jej prędkość nie spada z powodu oddalenia się od routera.

Huawei WiFi Mesh 7 już samym wyglądem pokazuje, że to sprzęt z wyższej półki

Na tle większości routerów mesh, Huawei WiFi Mesh 7 wyróżniają się wysoką obudową i bardzo dobrym wykonaniem. Urządzenia mają 220,5mm wysokości i 76mm szerokości. Wzornictwo jest efektowne, dzięki czemu bez problemu wpasujemy je do klasycznego, jak i nowoczesnego wnętrza. W dużym stopniu to zasługa ładnie odznaczającej się stopki.

Z tyłu znajdziemy cztery gigabitowe porty LAN oraz gniazdo zasilania. Z góry umieszczony został moduł NFC, o którym powiemy za moment przy okazji omówienia konfiguracji zestawu.

Huawei WiFi Mesh 7 jest banalny w konfiguracji i prosty w obsłudze

Konfiguracja routerów Huawei WiFi 7 Mesh jest nieco inna niż ta, do której przyzwyczaiły mnie routery mesh. Nie potrzebujemy na starcie żadnej dodatkowej aplikacji. Podłączamy dowolny router z zestawu do zasilania oraz kablem ethernetowym do modemu/routera/źródła Internetu. Następnie łączymy się z nowo powstałą siecią Wi-Fi. Jeśli zrobimy to na komputerze, konieczne będzie otwarcie strony konfiguracyjnej, poprzez wpisanie odpowiedniego adresu w przeglądarce. Na smartfonie strona otworzy się automatycznie i rozpocznie się cała konfiguracja.

Przebiega ona praktycznie sama. Jedyne co musimy zrobić, to utworzyć hasło do sieci Wi-Fi i jest zaakceptować. Smartfon podpowie nam przy tym, czy hasło jest odpowiednio silne.

Podłączenie kolejnego routera z zestawu jest jeszcze prostsze. Wystarczy podłączyć go do zasilania, odczekać minutę, a on sam połączy się z już istniejącą siecią Wi-Fi, poszerzając jej zasięg.

Bardzo dobrym dodatkiem, z czego warto skorzystać, jest stworzenie dodatkowej sieci Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 5. Często niektóre urządzenia smart home, szczególnie prostsze jak choćby żarówki, albo konsole poprzednich generacji, do działania potrzebują starszego wariantu sieci. Tutaj od razu możemy ją na wszelkie wypadek stworzyć. Bardzo spodobała mi się ta funkcja, bo często właśnie z tego powodu mam problem z podłączeniem do sieci właśnie oświetlenia.

A co z zarządzeniem funkcjami routera? Do tego posłuży nam aplikacja AI Life. Tutaj też sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi i router jest do naszej dyspozycji. Możemy zarządzać konfiguracją routera oraz funkcjami dodatkowymi. Na pewno ważnym elementem jest kontrola rodzicielska. Możemy tutaj zarządzać stronami internetowymi, z jakimi może łączyć się konkretne urządzenie i czasem, jaki może spędzać w sieci. Warto też pamiętać o obecności dodatkowej zapory sieciowej, z której warto skorzystać.

Ciekawą funkcją jest też sprawdzenie sygnału Wi-Fi. Tworzymy plan naszego domu lub mieszkania, a następnie przechodząc pomiędzy pomieszczeniami smartfon mierzy sygnał sieci. W razie potrzeby aplikacja podpowie nam, że powinniśmy przestawić router w inne miejsce, aby uzyskać lepszy zasięg.

Innym przydatnym dodatkiem jest parowanie przez NFC. Jeśli chcemy podłączyć nowy smartfon do sieci Wi-Fi, nie musimy jej wyszukiwać i wprowadzać hasła. Wystarczy, że przyłożymy smartfon do modułu NFC umieszczonego w górnej części routera, a urządzenie same nawiążą połączenie.

Jak bardzo Huawei WiFi 7 Mesh poprawił mi działanie Internetu?

Na co dzień korzystam z Internetu UPC o prędkości pobierania 600 Mb/s oraz wysyłania 60 Mb/s. Używam routera dostarczonego przez operatora i pełnej przepustowości łącza… w zasadzie nie wykorzystuję. Chyba że jestem blisko routera. Ogółem prędkość pobierania waha się zazwyczaj od 370 do 580 Mb/s.

Zestaw Huawei WiFi 7 Mesh powinien tę sytuację wyraźnie poprawić. Dwa routery, które wchodzą w skład omawianego zestawu, są w stanie pokryć zasięgiem sieci Wi-Fi nawet 550 m2, zapewniając prędkość pobierania nawet do 6579 Mb/s. O ile tylko doczekamy się Internetu o takiej prędkości. Uzyskanie jej byłoby wtedy możliwe dzięki połączeniu dwóch częstotliwości pasma 5 GHz oraz uzupełnienie go pasmem 2,4 GHz. Nie zabrakło tu technologii MIMO (2×2 w 2,4 oraz 5 GHz, a także 4×4 w 5 GHz).

Niecałe 60 m2, jakimi dysponuje, jak łatwo się domyślić, nie były wyzwaniem dla routerów Huawei WiFi 7 Mesh, choć wyniki i tak przerosły moje oczekiwania. Podczas wielu prób prędkości pobierania wahały się w zakresie 594 – 631 Mb/s, a wysyłania 56 – 62 Mb/s. Bez względu na to, w którym kącie mieszkania się znajdowałem. Dosłownie nie ma miejsca, w którym nie miałbym dobrego zasięgu Wi-Fi i szybkiego Internetu.

Tutaj pojawia się pytanie, czy faktycznie potrzebuję dwóch routerów Huawei WiFi 7 Mesh? W zasadzie… nie do końca. Po odłączeniu jednego z nich prędkość pobierania wahała się od 611 Mb/s w pobliżu routera, do 538 Mb/s w najbardziej oddalonym od niego miejscu. W przypadku wysyłania był to zakres 54 – 61 Mb/s.

Poszedłem więc krok dalej. Przesunąłem jeden router bliżej drzwi wejściowych, a drugi podłączyłem na klatce schodowej. Mieszkam na 10. piętrze bloku ze starej, wielkiej płyty. Zasięg Wi-Fi, pozwalający uzyskać prędkość nieco powyżej 30 Mb/s miałem pomiędzy 6, a 7. piętrem. Na całej długości korytarza na 9. piętrze cieszyłem się z Internetu o prędkości 440-510 Mb/s.

Huawei WiFi 7 Mesh to jeden z najmocniejszych systemów mesh na rynku. Jest też alternatywa w postaci WiFi Mesh 3

Huawei WiFi 7 Mesh to zdecydowanie jeden z najlepszych systemów mesh na rynku. Osiągi tego zestawu robią bardzo duże wrażenie. Jest on w stanie w pełni wykorzystać dostępne łącze i zapewnić zasięg Wi-Fi na bardzo dużej przestrzeni. W przypadku piętrowego domu o powierzchni nawet ponad 200 m2 zapewnimy sobie zasięg sieci bezprzewodowej nie tylko wewnątrz, jak i w ogródku. A jeśli nie potrzebujemy dodatkowych portów, jakie zapewnia nam drugi router Huawei WiFi 7 Mesh, do pokrycia średniej wielkości mieszkania siecią Wi-Fi powinno nam wystarczyć tylko jedno urządzenie. Huawei WiFi 7 Mesh jest sprzedawany w zestawie z jednym lub dwoma routerami, więc możemy zakup elastycznie dopasować do naszych potrzeb. A jeśli te w przyszłości się zmienią, nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiększyć zestaw o kolejny router.

Taki zestaw sprosta wymaganiom najbardziej zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz maksymalnie wydajnej sieci do pracy czy konsumowania dobrodziejstw współczesnej rozrywki, jest to idealny wybór i zdecydowanie jeden z najlepszych na rynku.

A co jeśli mamy nieco mniejsze wymagania, albo jak w moim przypadku, mniejsze mieszkanie? Wtedy niekoniecznie musimy decydować się na zakup najmocniejszego zestawu WiFi Mesh 7, ale sięgnąć po nieco skromniejszy WiFi Mesh 3. Tutaj również mamy niemal te same funkcje, przy mniejsza liczba wzmacniaczy sygnału nieco zmniejsza zasięg. Do 400 m2 dla dwóch routerów oraz do 600 m2 dla trzech. Dlatego też jest to bardzo dobra, tańsza alternatywa dla np. mieszkań w bloku. Dwa routery WiFi Mesh 3 mogą okazać się lepszym wyborem niż jeden WiFi Mesh 7. Obciążenie sieci rozłożone na dwa routery też jest w stanie pozytywnie wpłynąć na szybkość działania Internetu. Szczególnie jeśli mamy zamiar podłączyć do niego większą liczbę urządzeń.

Podsumowując, Huawei ma zestaw routerów mesh dla każdego. Dla bardziej wymagających polecamy WiFi Mesh 7, a nawet tych najbardziej wymagających. Dla skromniejszych potrzeb warto skierować wzrok w kierunku zestawu WiFi Mesh 3.

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.