Kolejny problem z aktualizacją Windows 11 KB5012643. Tym razem chodzi o DirectX 9

Pod koniec kwietnia Microsoft wydał opcjonalną aktualizację Windows 11 KB5012643. Wprowadziła ona poprawki w zakresie bezpieczeństwa, ale również takie, które nie były z nim związane. Niestety, nie obyło się bez problemów. Niektóre pojawiły się niedługo po aktualizacji, a inne, jak ten najnowszy, dopiero po dwóch tygodniach.

Główną poprawką wprowadzoną przez aktualizację Windows 11 KB5012643 było naprawienie problemu z opóźnieniem uruchamiania systemu operacyjnego. Błąd był bardzo dokuczliwy, bo mógł wiązać się nawet z wielogodzinnymi opóźnieniami. Naprawiono też nieprawidłowo wyrównywane napisy, czy błąd uniemożliwiający korzystanie z przycisków minimalizacji, maksymalizacji i zamykania w zmaksymalizowanym oknie aplikacji. To oczywiście tylko kilka ulepszeń, jakie zostały wprowadzone pod koniec kwietnia i nie tym będziemy się teraz zajmować.

Tym razem skupimy się na problemach, jakie ta poprawka ze sobą przyniosła. Pierwsze z nich dotyczyły aplikacji korzystających z platformy .Net Framework 3.5. Programy przestały działać, zawieszają się lub odmawiają natychmiastowego uruchomienia. Tutaj rozwiązania są dwa – można odinstalować aktualizację lub wyłączyć .NET Framework 3.5 w Panelu sterowania.

Następny problem pojawił się z trybem awaryjnym. Po uruchomieniu w tym trybie komputera niepodłączonego do sieci może pojawić się migający ekran. Wedle firmy „komponenty, które opierają się na explorer.exe, takie jak Eksplorator plików, menu Start i pasek zadań, mogą być dotknięte problemem i wyglądać niestabilnie”.

Co aktualizacja Windows 11 KB5012643 zepsuła tym razem?

Powyżej przedstawiliśmy Wam błędy, które wyłapano tuż po aktualizacji. Natomiast teraz przejdziemy do tego najnowszego, który pojawił się dopiero teraz, po przeszło dwóch tygodniach od wydania poprawki. Microsoft przyznał, że aktualizacja powoduje problemy w grach i aplikacjach działających w API DirectX 9 (Direct3D9). Dotyczy to „niektórych procesorów graficznych”, choć nie wskazano, których konkretnie, co może jasno wskazywać, że błąd pojawia się niezależnie od marki posiadanej karty. Dodatkowo, jak informuje Microsoft „może również pojawić się błąd w dzienniku zdarzeń w dziennikach/aplikacjach systemu Windows z błędnym modułem d3d9on12.dll i kodem wyjątku 0xc0000094„.

Firma z Redmont rozpoczęła wycofywanie aktualizacji na systemach, w których występują te problemy. Skorzysta przy tym z funkcji KIR, umożliwiającej wycofywanie aktualizacji z błędami.