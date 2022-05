Kosmiczne przeceny od Xiaomi. Do upolowania dziesiątki sprzętów w niższych cenach

Xiaomi po raz kolejny raczy nas solidną porcją promocyjnych ofert. Tym razem nie tylko możemy kupić smartfony w niższych cenach, bo przygotowano także wiele innych sprzętów, które możemy kupić o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych taniej.

Kosmiczne promocje Xiaomi

W ramach nowej akcji promocyjnej, która potrwa do 29 maja, przeceniono do -54% całą masę urządzeń. Na liście znalazły się smartfony spod marki Xiaomi, POCO i Redmi, popularna opaska sportowa Mi Band 6 z NFC, telewizory i wiele innych inteligentnych sprzętów. Chociaż do zakończenia akcji pozostał tydzień, lepiej się pospieszyć, bo sprzęty mogą zostać wykupione wcześniej.

Oto lista przecenionych urządzeń:

POCO X3 Pro 6/128 GB – 949 z 1199 zł

z 1199 zł POCO X3 Pro 8/256 GB – 1099 z 1399 zł

z 1399 zł Redmi Note 10 4/128 GB – 749 z 999 zł

z 999 zł Redmi Note 10 5G 4/64 GB – 749 z 1099 zł

z 1099 zł Redmi Note 10 5G 4/128 GB – 849 z 1199 zł

z 1199 zł Redmi Note 9 Pro 6/64 GB – 849 z 1299 zł

z 1299 zł Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – 949 z 1399 zł

z 1399 zł Redmi 10C 4/128GB – 899 z 999 zł

z 999 zł Redmi 10C 4/64GB – 799 z 949 zł

z 949 zł Redmi Note 11S 6/128GB – 1199 z 1449 zł

z 1449 zł Redmi Note 11S 4/64GB – 1099 z 1349 zł

z 1349 zł Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/64 GB – 999 z 1599 zł

z 1599 zł Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/64 GB – 999 z 1699 zł

z 1699 zł Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/128 GB – 1099 z 1799 zł

z 1799 zł Xiaomi Mi 10T Lite 6/64 GB – 899 z 1499 zł

z 1499 zł Xiaomi Mi 11 Lite 6/64 GB – 949 z 1499 zł

z 1499 zł Xiaomi Mi 11 Lite 6/128 GB – 1149 z 1599 zł

z 1599 zł Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128 GB – 1199 z 1899 zł

z 1899 zł Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8/128 GB – 1299 z 1999 zł

z 1999 zł Xiaomi Mi 11i 8/128 GB – 1899 z 2799 zł

z 2799 zł Xiaomi M 11i 8/256 GB – 1999 z 2999 zł

z 2999 zł Słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro – 531 z 659 zł

z 659 zł Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 99 z 149 zł

z 149 zł Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro – 379 z 499 zł

z 499 zł Smartwatch Mi Watch – 499 z 599 zł

z 599 zł Opaska sportowa Mi Smart Band 6 NFC – 209 z 249 zł

z 249 zł Opaska sportowa Redmi Smart Band Pro – 199 z 249 zł

z 249 zł Czajnik elektryczny Mi Electric Kettle – 118 z 159 zł

z 159 zł Czajnik elektryczny Mi Smart Kettle Pro – 190 z 249 zł

z 249 zł Czujnik Mi Temperature & Humidity Monitor 2 – 29 z 39 zł

z 39 zł Długopis Mi High-capacity Ink Pen (10-pack) – 19 z 29 zł

z 29 zł Drukarka Mi Portable Photo Printer – 236 z 299 zł

z 299 zł Frytownica beztłuszczowa Mi Smart Air Fryer 3,5L – 339 z 429 zł

z 429 zł Głośnik Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) – 159 z 199 zł

z 199 zł Głośnik Xiaomi Soundbar 3.1ch – 999 z 1199 zł

z 1199 zł Inteligentna waga Mi Smart Scale 2 – 69 z 89 zł

z 89 zł Kamera internetowa Mi 360° Home Security Camera 2K Pro – 269 z 299 zł

z 299 zł Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p – 329 z 379 zł

z 379 zł Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (Set Version) – 359 z 499 zł

z 499 zł Kompresor Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S – 199 z 229 zł

z 229 zł Lampka Mi Computer Monitor Light Bar – 169 z 259 zł

z 259 zł Lampka Mi LED Desk Lamp 1S – 189 z 219 zł

z 219 zł Lampka Mi Bedside Lamp 2 – 189 z 219 zł

z 219 zł Bezprzewodowa ładowarka samochodowa Mi Wireless Car Charger (20W) – 159 z 199 zł

z 199 zł Monitor Mi Curved Gaming Monitor 34″ – 1949 z 2449 zł

z 2449 zł Monitor Mi Desktop Monitor 1C 23,8″ – 669 z 799 zł

z 799 zł Monitor Mi Desktop Monitor 27″ – 699 z 999 zł

z 999 zł Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 1159 z 1499 zł

z 1499 zł Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set – 2669 z 3169 zł

z 3169 zł Odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 – 1099 z 1399 zł

z 1399 zł Odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner Light – 389 z 499 zł

z 499 zł Odtwarzacz multimedialny Mi Box S – 289 z 349 zł

z 349 zł Odtwarzacz multimedialny Mi TV Stick – 199 z 249 zł

z 249 zł Plecak Mi City Sling Bag Light – 49 z 79 zł

z 79 zł Pompka Mi Portable Electric Air Pump – 189 z 219 zł

z 219 zł Projektor wideo Mi Smart Projector 2 – 2555 z 2699 zł

z 2699 zł Ruter Wi-Fi Mi AIoT Router AC2350 – 169 z 229 zł

z 229 zł Ruter Wi-Fi Mi Router 4A – 59 z 129 zł

z 129 zł Ruter Wi-Fi Mi Router 4C – 49 z 89 zł

z 89 zł Ruter Wi-Fi Mi Mesh System AX3000 (1-pack) – 269 z 359 zł

z 359 zł Ruter Wi-Fi Mi Mesh System AX3000 (2-pack) – 539 z 699 zł

z 699 zł Śrubokręt elektryczny Mi Cordless Screwdriver – 149 z 209 zł

z 209 zł Tablet Mi LCD Writing Tablet 13.5″ – 89 z 119 zł

z 119 zł Telewizor SmartTV Mi TV P1 32″ – 979 z 1199 zł

z 1199 zł Telewizor SmartTV Mi TV P1 43″ – 1599 z 1999 zł

z 1999 zł Telewizor SmartTV Mi TV P1 50″ – 1999 z 2499 zł

z 2499 zł Telewizor SmartTV Mi TV P1 55″ – 2299 z 2799 zł

z 2799 zł Zestaw śrubokrętów Mi 24-in-1 Precision Screwdriver Kit – 99 z 109 zł

Wszystkie sprzęty kupimy w mi-home.pl oraz mi-store.pl, ale jak już wspomnieliśmy – należy się spieszyć, bo mogą szybko zostać wyprzedane.