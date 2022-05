Księżyc może skrywać więcej lodu, niż nam się wydawało. Jak go znaleźć?

Powrót ludzi na Księżyc to kwestia czasu. Kiedy już tam dotrzemy i założymy stałą bazę, konieczne będzie pozyskanie surowców, w tym wody. Gdzie powinniśmy jej szukać?

Miliardy lat temu na Księżycu doszło do serii erupcji wulkanicznych, które pokryły jego powierzchnię gorącą lawą. W ciągu eonów, utworzyła ona ciemne plamy, zwane morzami, które nadają Srebrnemu Globowi obecny wygląd. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z CU Boulder wskazują, że wulkany pozostawiły po sobie jeszcze jeden ślad – tafle lodu na biegunach. Szczegóły opisano w czasopiśmie The Planetary Science Journal.

Wyobrażamy to sobie jako szron na Księżycu, który narastał z czasem. Andrew Wilcoski, główny autor nowych badań i student studiów magisterskich na Wydziale Astrofizyki i Nauk Planetarnych (APS) oraz w Laboratorium Fizyki Atmosfery i Przestrzeni Kosmicznej (LASP) na CU Boulder

Naukowcy przeprowadzili symulacje komputerowe i odkryli, że starożytne wulkany księżycowe wyrzucały ogromne ilości pary wodnej, która następnie osiadała na powierzchni, tworząc skupiska lodu. Warto wspomnieć, że mogą być one niezwykle cenne dla przyszłych eksploratorów Księżyca, którzy będą potrzebowali wody do picia i do paliwa rakietowego.

Możliwe, że 5 lub 10 metrów pod powierzchnią znajdują się wielkie tafle lodu. Paul Hayne, adiunkt w APS i LASP

W badaniu z 2020 r. zespół Hayne oszacował, że prawie 10 000 m2 powierzchni Księżyca może zawierać lód – nie tylko w pobliżu biegunów. Nie wiemy dokładnie, skąd on się wziął na naszym naturalnym satelicie. Istnieje wiele hipotez. Wulkany są jedną z możliwości.

Najnowsze badania pokazują, że wulkany księżycowe wyrzucały również strzeliste chmury składające się głównie z tlenku węgla i pary wodnej. Chmury te następnie wirowały wokół Księżyca, potencjalnie tworząc cienkie i krótkotrwałe atmosfery. To skłoniło Hayne’a i Wilcoskiego do zastanowienia się: Czy ta sama atmosfera mogła pozostawić lód na powierzchni Księżyca, trochę jak szron tworzący się na po chłodnej jesiennej nocy?

Czytaj też: Jak zadbać o elektryczność na Księżycu? Niektórzy mają już na to pomysł

Według symulacji komputerowych, około 41% wody pochodzącej z wulkanów mogło skroplić się na Księżycu w postaci lodu. Niestety, jego znalezienie nie będzie łatwe, bo większość tego lodu zgromadziła się w pobliżu biegunów, a jeżeli nie, to znajduje się głęboko pod powierzchnią księżycowej gleby.