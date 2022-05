Lecimy na Marsa. NASA prosi o pomoc każdego z nas

Mimo że ani na Księżyc, ani na Marsa jeszcze nie lecimy, NASA już zaczyna przygotowania do tych misji. Agencja właśnie opublikowała ogólne wytyczne przyszłych misji kosmicznych. Każdy zainteresowany, może na nie odpowiedzieć.

W specjalny dokumencie, który można przeczytać tutaj, NASA opublikowała zestaw ogólnych celów przyszłych misji na Księżyc i Marsa. 50 punktów zamknęła w czterech nadrzędnych kategoriach – poruszają one m.in. tematy transportu, habitatów, infrastruktury oraz operacji naukowych. Każdy może się z nimi zapoznać i przesłać swoje komentarze do agencji do końca maja.

Opinie, które otrzymamy na temat określonych przez nas celów, wpłyną na nasze plany eksploracji Księżyca i Marsa na następne 20 lat. Zwracamy się do zewnętrznych interesariuszy, aby pomogli nam dopracować te cele i zachować jak największą przejrzystość całego procesu. Dzięki takiemu podejściu znajdziemy potencjalne luki w naszej architekturze, a także obszary, w których nasze cele pokrywają się z celami przemysłu i partnerów międzynarodowych w zakresie przyszłej współpracy. Pamela Melroy, zastępca administratora NASA

NASA zorganizuje dwa warsztaty dla zainteresowanych stron, podczas których omówione zostaną opinie na temat celów misji. Pierwsze z nich zaplanowano na czerwiec z udziałem partnerów z amerykańskiego przemysłu i środowisk akademickich, a kolejne odbędzie się w lipcu z udziałem organizacji międzynarodowych.

Cele te przybliżą nas do pierwszej misji na Marsa z załogą w przestrzeni kosmicznej i przygotują nas do pierwszej misji człowieka na powierzchnię Czerwonej Planety. Po zapoznaniu się z opiniami na temat celów, będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby przedyskutować uwagi i sfinalizować nasze ramy tej jesieni. Jim Free, zastępca administratora Dyrekcji Misji Rozwoju Systemów Eksploracji NASA

O swoje komentarze odnośnie opublikowanej listy poproszeni zostali również pracownicy NASA, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w przyszłe misje księżycowe i marsjańskie.

Plan NASA dotyczący sprowadzenia ludzi na Marsa przewiduje umieszczenie dwóch osób na orbicie, podczas gdy dwóch innych astronautów zejdzie na powierzchnię w ważącym 25 ton lądowniku. Mimo iż do załogowej misji nie dojdzie wcześniej niż za 10 lat, już teraz warto zadawać ważne pytania jej dotyczące. Przygotowania do kolonizacji Czerwonej Planety trwają od jakiegoś czasu.

Według wstępnych szacunków, pierwsza załogowa misja na Marsa (łącznie z lotem tam i z powrotem) może potrwać nawet dwa lata. Kolejne prawdopodobnie będą jeszcze dłuższe, prawie 1000 dni z dala od naszej planety.