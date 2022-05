Lenovo Yoga Slim 7i Pro – mocarz w lśniącej zbroi

Mały, świetnie wykonany laptop, który nie zawiedzie Was nawet stojąc przed wymagającym zadaniem? To brzmi jak robota dla Lenovo Yoga Slim 7i Pro.

Wizualna perełka w solidnej obudowie

Zaprezentowany podczas targów CES Lenovo Yoga Slim 7i Pro to kwintesencja serii Yoga. Perfekcyjnie wykonana obudowa to od zawsze był jej znak rozpoznawalny. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Metalowa konstrukcja, perfekcyjnie docięte krawędzi, zaledwie 16mm grubości i masa 1,45 kilograma. Yoga Slim 7i Pro to również detale. Cytując klasyka – te detale! Mówimy o klawiaturze pokrytej powłoką, która wolniej zbiera odciski palców, czy delikatnie przesuniętej ku górze kamerze, dzięki czemu powstał uchwyt ułatwiający otwieranie klapy jedną ręką.

Wracając do klawiatury, jest ona podświetlana, a przyciski mają nowy, kopułkowy kształt, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystyki znanej użytkownikom serii Yoga. Pod klawiaturą znajdziemy bardzo duży, bo powiększony, touchpad.

Ekran stworzony do pracy

Lenovo Yoga Slim 7i Pro ma 14-calowy ekran o rozdzielczości nawet 2,8K, czyli 2880 na 1800 pikseli. Daje nam to wygodne do pracy proporcje 16:10. Oznacza to, że ekran jest nieco wyższy niż w większości laptopów. Dzięki temu mieści większą część dokumentów lub stron internetowych.

Wyświetlacz ma przekątną 14 cali, oferuje odświeżanie obrazu na poziomie do 90 Hz, jasność do 400 nitów oraz wierne odwzorowanie kolorów, potwierdzone niskim wskaźnikiem Delta E na poziomie poniżej 2. To oznacza, że przekłamania kolorów są praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka. Po dodaniu do tego zgodności z Dolby Vision mamy bardzo dobry ekran do pracy przy obróbce grafiki, jak i oglądania filmów. W czym zresztą pomogą głośniki Harman/Kardon zgodne z Dolby Atmos. Wspominałem już, że powłoka ekranu jest szklana?

Lenovo Yoga Slim 7i Pro nie tylko dobrze wygląda. To wydajna bestia

Lenovo Yoga Slim 7i Pro bardzo dobrze prezentuje się też pod maską. Do dyspozycji mamy wydajne procesory, na czele z modelami Intel Core i7 11. generacji (i7-11370H lub i7-11300H). Do tego do maksymalnie 32 GB pamięci RAM (DDR3 3200 MHz) i dysk SSD PCIe M.2 o pojemności do 1 TB.

Wygodna praca jest trudna bez odpowiedniego zestawu portów. A tych, jak na tak kompaktowego ultrabooka, Lenovo Yoga Slim 7i Pro ma całkiem sporo. Do dyspozycji mamy dwa porty USB-C zgodne z Thunderbolt 4 (oba służą jako gniazdo ładowania, zgodnie z Intel EVO), port USB-A 3.2 Gen 1 oraz gniazdo Jack 3,5mm. Dodatkowo we włączniku znajdziemy czytnik linii papilarnych.

Producent zadbał też o użyteczne rozwiązania programowe. Na czele z Flip to Boot. To funkcja, dzięki której laptop jest gotowy do pracy w momencie otwarcia pokrywy. Jest ona też powiązana z systemami zabezpieczeń. Do komputera można się zalogować za pomocą skanu twarzy, a dodatkowo dostaniemy ostrzeżenie, jeśli ktoś będzie nam zaglądać w ekran przez ramię. Laptop zarejestruje też, jeśli oddalimy się od ekranu i automatycznie zablokuje dostęp. Co więcej, kupujący Lenovo Yoga Slim 7 Pro otrzymują w standardzie usługę 2-letniej gwarancji Lenovo Premium Care, w nazwie której Premium znalazło się nieprzypadkowo. To nie tylko priorytetowa naprawa (nawet z dojazdem serwisanta do domu na drugi dzień roboczy po zgłoszeniu), ale też kompleksowa pomoc w konfiguracji urządzenia i oprogramowania oraz zdalna pomoc serwisowa przez infolinię, czat lub e-mail. Dodatkowo corocznie eksperci mogą skontrolować prawidłowość działania naszego urządzenia.

Czym byłaby praca bez wydajnego akumulatora?

Lenovo Yoga Slim 7i Pro jest zasilany ogniwem o pojemności 61 Wh. Aby wydłużyć jego żywotność producent zastosował inteligentny system chłodzenia, a energia niezbędna do działania jest automatycznie kierowana do tych podzespołów, które jej najbardziej potrzebują. Dodatkowo dzięki zastosowaniu najmniejszych w branży łopatek wentylatora, chłodzenie jest wydajne, lekkie, a przy tym mniej hałaśliwe.

Sam akumulator jest w stanie wytrzymać do 13,5 godziny ciągłej pracy, a razie potrzeby można go szybko doładować dzięki funkcji Rapid Charge. Już 15 minut ładowania wystarcza na dwie godziny pracy.

Kup laptop i zgarnij 500 zł

Kupując laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro można dostać 500 zł zwrotu. Aby wziąć udział w promocji, należy zarejestrować zakup na dedykowanej stronie internetowej. Pieniądze są wypłacane na konto bankowe, podane w formularzu rejestracyjnym.

Materiał powstał we współpracy z marką Lenovo