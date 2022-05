Microsoft Excel straci niektóre funkcje, choć chyba niewiele osób będzie za nimi tęsknić

Jeśli myślimy o arkuszach kalkulacyjnych to od razu przychodzi nam do głowy Microsoft Excel. To najpopularniejszy program tego typu używany zarówno w domu, jak i w firmach. Nic więc dziwnego, że regularnie otrzymuje nowości. Tym razem Microsoft nie doda ulepszeń, a usunie niektóre z obecnych funkcji. Dlaczego?

Jeśli niewiele osób z tego korzysta to znaczy, że nie jest to potrzebne. A przynajmniej do takiego wniosku doszedł Microsoft, który usunie niektóre z funkcji Microsoft Excel

Gigant z Redmond ogłosił, że w czerwcu 2023 roku zakończy wsparcie dla trzech funkcji Excela, choć od razu warto zaznaczyć, że dotyczy to jedynie wersji w Microsoft 365, więc ich brak odczują tylko subskrybenci usługi. Wydaje się jednak, że raczej nieliczni będą z tego powodu niezadowoleni, bo głównym powodem zakończenia wsparcia jest bardzo niskie użycie tych funkcjonalności.

Pierwszą z nich jest Money, czyli dynamiczny szablon umożliwiający bezpieczne łączenie się z danymi banku i bezpośrednią synchronizację informacji. Po 30 czerwca przyszłego roku nie będzie można już z tego korzystać, ponownie jak ponownie połączyć istniejących kont finansowych czy dodać nowych. Oczywiście bieżące dane będzie można zachować. Microsoft doradza więc skorzystania z szablonów budżetu premium dostępnych w Excelu.

Oprócz tego firma kończy współprace z Wolframem, co oznacza usunięcie typów danych Wolfram. Te przestaną być odświeżane od 11 czerwca, nie będzie też można połączyć się z usługą. 30 czerwca zostaną też usunięte oferty partnerów. Nie poznaliśmy dokładnych szczegółów, ale wiadomo, że do końca czerwca przyszłego roku trzeba wykorzystać posiadane oferty inaczej znikną na zawsze.