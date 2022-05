Motorola RAZR (2022) może być pierwszym składanym smartfonem napędzanym przez układ Snapdragon 8+ Gen 1

W ostatnim czasie sporo się mówi o kolejnej generacji składanego smartfona Motorola RAZR. Na razie umownie i dla porządku dopisujemy do nazwy „2022”, bo producent jeszcze nie ujawnił oficjalnego nazewnictwa. Wydaje się jednak, że ujawniono coś innego – układ, który napędzi ten model.

Motorola w ostatnim czasie lubi prześcigać konkurencję. W grudniu ubiegłego roku, jako pierwsza wypuściła smartfon napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 1, a teraz szykuje się do wprowadzenia modelu z 200-megapikselowym czujnikiem aparatu. Również jako pierwsza. Co będzie dalej? Możliwe, że właśnie się tego dowiedzieliśmy.

Motorola RAZR (2022) będzie wyposażona w SoC Snapdragon 8+ Gen 1?

Z racji, że zaledwie trzy dni temu Qualcomm ogłosił nowy chipset Snapdragon 8+ Gen 1, nie dziwi fakt, iż poszczególni producenci zaczynają ogłaszać swoje plany związane z tym procesorem. Jednym z nich jest właśnie Motorola, która wrzuciła do sieci poniższy plakat.

Ten jasno daje do zrozumienia, że producent sięgnie po flagowy układ w którymś ze swoich nadchodzących urządzeń. Pierwszym, jaki nasuwa się na myśl, jest model o nazwie kodowej „Frontier”. Już od stycznia przecieki wskazują, że będzie napędzany przez ulepszony SoC Snapdragon 8 Gen 1. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, zauważymy pewien ciekawy szczegół. Światło oświetlające „chipset” pada z ekranu, który z boku przypomina ten w składanym smartfonie, takim jak Motorola RAZR. Jeśli takie domysły, to byłoby za mało, to dyrektor generalny Motoroli, Shen Jin udostępniając plakat napisał:

Ukryliśmy easter egg w tym nowym plakacie, widzisz go?

Motorola RAZR, jak wiemy z przecieków, niedługo doczeka się kolejnej generacji, która ma przynieść sporo ulepszeń względem poprzedników. Nowy układ Snapdragon 8+ gen 1 z pewnością dałby jej sporą przewagę nad konkurencją. Wykonany w 4nm procesie technologicznym firmy TMCS układ oferuje o 10% wyższą wydajność procesora, o 10% szybszą grafikę i do 30% lepszą wydajność energetyczną niż jego poprzednik. Poza tym, jak wspomnieliśmy wcześniej, mieszczenie go w składanym smartfonie znów sprawi, że Motorola wyprzedzi konkurencję.