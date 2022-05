Nowe modele Levono Yoga wkraczają na rynek. Oferta naprawdę się rozrasta

Lenovo zaprezentowało nową generację ultracienkich laptopów z systemem Windows 11. Na rynek wchodzą kolejne modele z linii Lenovo Yoga, a przyświeca im jeden cel – dostarczenie użytkownikom jeszcze większej wydajności, elastyczności i możliwości na miarę ich potrzeb.

Flagowcem w tegorocznej serii jest Lenovo Yoga Slim 9i

Yoga Slim 9i, będąca połączeniem mobilności i wydajności. Wyposażono go w 14-calowy ekran dotykowy OLED PureSight oferujący rozdzielczość do 4K, uzupełniony o głośniki firmy Bowers & Wilkins. Ekran zapewni wyjątkowo ostre szczegóły i wyrazistość, a także fotorealistyczne kolory. Panel oferuje też 10-bitową głębię kolorów, 100% pokrycie barw DCI-P3 i certyfikat HDR True Black 500, więc o jakość wyświetlanego obrazu można być spokojnym.

Napędzają go procesory 12. generacji Intel Alder Lake-P połączone z kartami graficznymi Intel ARC (A350M 4 GB). Yoga Slim 9i umożliwia użytkownikom korzystanie z trybu przenośnej wydajności, który dostosowuje się do nich, dzięki procesorowi Intel Evo.

Warto też wspomnieć o samej konstrukcji, bo laptop jest zamknięty w cienkiej i lekkiej obudowie 14,9 mm. urządzenie jest więc kompaktowe, a przy tym charakteryzuje się naprawdę eleganckim wyglądem.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X i Yoga Slim 7 Pro X

Jeśli chodzi o te modele, to wyposażono je w 14,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Wyświetlacz zapewnia certyfikat TÜV Hardware Blue Light (pomagający zmniejszyć zmęczenie oczu) i 100% pokrycie barw sRGB. Warto wspomnieć, że opcjonalnie panel może być dotykowy. Laptopy ważą 1,6 kg.

Różnica między nimi sprowadza się do procesorów. W modelu Slim 7i Pro X znalazły się układy Intel Alder Lake-H 12. generacji, zaś w Yoga Slim 7 Pro X – procesory AMD Ryzen 6000. W obu przypadkach wspierane są przez układ graficzny GeForce RTX 3050 i do 32 GB pamięci RAM.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Ten model skierowany jest do osób, które cenią sobie mobilność i swobodę wykonywania zadań. Urządzenie waży poniżej 1 kg i ma grubość 14,8 mm w najcieńszym miejscu. Obudowę wykonano z wytrzymałego stopu magnezu klasy lotniczej wzmocnionego wielowarstwowym włóknem węglowym.

Za wydajność odpowiadają tutaj niskonapięciowe procesory Intel Core 12. generacji Alder Lake-P. Ekran z matrycą LCD IPS ma przekątną 13,3 cala i rozdzielczość 2,5 K. Zapewnia 100% pokrycie barw sRGB, 8-bitową głębię kolorów i certyfikat TÜV Hardware Blue Light.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro i Yoga Slim 7i Pro

Tutaj mamy odświeżone modele, z lepszą specyfikacją. Oba modele dość mocno różnią się od siebie. Mamy więc model Slim 7 Pro wyposażony w procesory Intel Core lub AMD Ryzen z serii 600 i procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050. Do tego 14-calowy ekran OLED wzbogaconym opcjonalnym Dolby Vision i 100-procentowym pokryciem kolorów sRGB.

Yoga Slim 7i Pro oferuje nam już 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2,5K i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Napędza go AMD Ryzen 6000 w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 3050 Ti.

Oba modele są wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak Smart Performance, które mogą dynamicznie dostosowywać moc i czas pracy baterii, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z doskonałej wydajności w domu lub w podróży.

Lenovo Yoga 7

Ten model charakteryzuje się 14-calowym, dotykowym wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED. Oferuje nam rozdzielczość 2,8K, proporcje 16:10 i funkcje tabletu. Wspiera więc rysik, co zdecydowanie zwiększa możliwości jego wykorzystania. Wytrzymała bateria i technologia Rapid Charge Express umożliwi pracę nawet przez dłuższy czas bez potrzeby ładowania. Za wydajność odpowiadają procesory AMD Ryzen z serii 6000 .

Lenovo Yoga AIO 7

Oprócz powyższych laptopów, Lenovo wprowadził też na rynek komputer typu AiO (All-in-One). 27-calowy wyświetlacz 4K IPS z wąską ramką i 95-procentowym DCI-P3 z łatwością dostosujemy do siebie. Możemy go podnieść, przechylić, a nawet obrócić o 90 stopni. Odpowiednią wydajność zapewnia AMD Ryzen z serii 6000 i opcjonalną kartą graficzną AMD Radeon RX 6600M. Wyposażono go w dwa głośniki JBL 5W, więc można z niego korzystać nie tylko do pracy, ale również do rozrywki.