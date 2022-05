Nowe superszybkie pamięci elektroniczne na horyzoncie. Spin w ferromagnetyku zmieniony bez zewnętrznego pola magnetycznego

Naukowcy odkryli jak można zmieniać spin elektronów w cienkich warstwach ferromangentyka. Technika ta może doprowadzić do opracowania bardziej energooszczędnych pamięci elektronicznych.

Przez dekady naukowcy próbowali zmieniać orientację spinów elektronów w materiałach magentycznych poprzez manipulowanie nimi za pomocą zewnętrznych pól. Fizycy z Uniwersytetu Cornella spróbowali innego podejścia – wykorzystać prądy spinowe przenoszone przez elektrony, które powstają, gdy spiny elektronów są zorientowane w jednym kierunku.

Kiedy prądy spinowe oddziałują z cienką warstwą magnetyczną, przenoszą swój moment pędu i wytwarzają moment obrotowy wystarczający do zmiany namagnesowania o 180 stopni. Warto wspomnieć, że proces zmiany orientacji magnetycznej to jeden ze sposobów zapisu informacji w magnetycznych urządzeniach pamięciowych.

Zespół kierowany przez prof. Dana Ralpha postanowił skupić się na kontrolowaniu kierunku spinu w prądach spinowych poprzez generowanie ich w materiałach antyferromagnetycznych. W antyferromagnetykach spiny elektronów skierowane są w przeciwnych kierunkach, dlatego nie występuje namagnesowanie netto.

Uczeni eksperymentowali z dwutlenkiem rutenu i mierzyli, w jaki sposób jego prądy spinowe przechylają namagnesowanie w cienkiej warstwie stopu magnetycznego niklu i żelaza o nazwie Permalloy (ferromagnetyku).

Na początku nie wiedzieliśmy, co widzimy. Było to zupełnie inne zjawisko niż to, które widzieliśmy wcześniej, i zajęło nam sporo czasu, aby dowiedzieć się, co to jest. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć inne materiały, które będą wykazywały podobne zachowanie i które będzie można łatwo zintegrować.

Prof. Dan Ralph