Popularne gry mobilne będą tworzone w Warszawie. Playtika otwiera nowe biuro

Bingo Blitz, Board Kings, Solitaire Grand Harvest i Redecor – te gry mobilne będą teraz tworzone nad Wisłą. I to niemal dosłownie, bo firma Playtika otwiera swoje nowe biuro w Warszawie.

Playtika chce zgarnąć sporą część polskiego rynku

Nowe biuro firmy Playtika znajduje się w budynku Biura przy Warzelni kompleksu Browarów Warszawskich. Na powierzchni ok 3 300 m2 zatrudnienie znajdzie ponad 300 obecnych pracowników w trybie hybrydowym, jak i kolejni, którzy w najbliższej przyszłości zasilą szeregi dewelopera. Poszukiwani są programiści Java, JavaScript, PHP i Unity, artyści, osoby do działu R&D oraz lider zespołu. Jeśli jesteś jednym z nich, warto mieć to na uwadze.

Rodzina Playtika w Warszawie rozwinęła się szybko i stała się wielokulturowym centrum, w którym profesjonaliści i utalentowani deweloperzy nie tylko z Polski, ale z całego świata wspierają misję Playtika®, aby zapewniać rozrywkę w myśl hasła „Infinite Ways to Play”. Biuro w Warszawie pozostanie głównym filarem doświadczenia i kultury Playtika, cenionym jako miejsce nauki, socjalizacji i wspólnej pracy w zespole. Otwarcie biura w Polsce jeszcze bardziej wzmocni naszą wiedzę i możliwości w szybko rozwijającej się branży gier – powiedział Shlomi Aizenberg, dyrektor operacyjny w Playtika.



Obecnie Playtika zatrudnia ponad 4 000 pracowników w biurach an całym świecie. Główna siedziba firmy znajduje się w Izraelu.

W obecnym świecie potrzebujemy solidnego i mocnego elementu stabilizacji i pozytywnej inspiracji na przyszłość. Nowe biuro w tak wspaniałym miejscu, jakim są Browary Warszawskie, z pięknym wystrojem i wszystkimi udogodnieniami, daje nam pozytywną energię, jednocząc wszystkich pracowników Playtika z regionu, niezależnie od ich kraju pochodzenia. Dla mnie osobiście jest to kolejne niesamowite doświadczenie, którego jestem częścią. Mam ogromne szczęście pracować z tak wspaniałym zespołem – dodaje Arik Sandler, wiceprezes ds. operacji biznesowych w Playtika.

Dalszy rozwój znanych tytułów

Playtika posiada swój zespół w Warszawie od 2021 roku. Jego głównym zadaniem jest rozwój najpopularniejszych gier z oferty firmy, w tym m.in. Bingo Blitz, Solitera Grand Harvest, czy Redecor.

Firma jest jednym z pionierów rynku free-to-play, oferując swoje pierwsze tytuły na platformach społecznościowych. W część obecnych tytułów z portfolio Playtika można zagrać online na stronie internetowej firmy. Pozostałe są dostępne do pobrania na urządzenia z Androidem lub iOS.