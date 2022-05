Chiński rynek smartfonów daje do myślenia. vivo liderem, rośnie Apple i Honor, gdzie jest Samsung?

Counterpoint opublikował dane pokazujące jak wyglądał chiński rynek smartfonów w I kwartale 2022 roku. Liderem jest vivo, rośnie udział Apple, choć nie tak lawinowo jak w przypadku Honora, który zdaje się zajmować miejsce Huaweia. Samsunga – brak.

vivo i Oppo zamieniają się miejscami

Oppo Find X5 Pro

Jeszcze kilka lat temu vivo i Oppo były w chinach traktowane jako marki premium. Ich smartfony to była wyłącznie najwyższa półka i było to widać nawet po tym, w jaki sposób były ustawiane na gablotach. Wyróżniały się nie tylko ceną. Kiedy obie marki dopiero planowały pojawić się w Polsce, zastanawialiśmy się jak w ogóle sobie u nas poradzą. W końcu drogie, nieznane marki wchodzą na rynek, na którym cena gra ogromną rolę. A wówczas swoje podboje nad Wisłą uskuteczniał już Xiaomi.

vivo X80 Pro

Od tamtej pory wiele się zmieniło. Obie marki mają w ofercie dużo modeli z różnych półek cenowych oraz obie są liderami chińskiego rynku. W I kwartale 2021 roku liderem był Oppo, mając 22,4% rynku, delikatnie wyprzedzając vivo – 21,5%. Po roku sytuacja się odwróciła i liderem jest vivo – 19,7%, a drugi jest Oppo – 18%. Wyniki vivo obejmują markę IQOO, a do wyniku Oppo doliczony został OnePlus.

Apple rośnie, iPhone 13 zrobił robotę. Honor wystrzelił, Samsunga nie ma

iPhone 13 Pro

Odkąd pamiętam, udział smartfonów Apple na chińskim rynku stabilnie oscylował w okolicach 12-14%. Firma raczej zdawała sobie sprawę z tego, że nie stanie się liderem z wynikami na poziomie tych osiąganych w Ameryce Północnej. Tymczasem iPhone 13 rozbił bank. Pomogły w tym problemy Huaweia i to właśnie iPhone 13 był w I kwartale 2022 roku najlepiej sprzedającym się smartfonem w Chinach. To przełożyło się na wzrost udziału rynku z 14,7% do 17,9%.

Huawei P50 Pocket

Również na problemach Huaweia mocno skorzystał Honor. Marki w zasadzie zamieniły się wynikami. W I kwartale 2021 roku udział w rynku Honora wynosił 5,5%, a Huaweia 15%. Po roku to odpowiednio 16,9% oraz 6,2%. Nic w tym dziwnego. Honor prezentuje dużo nowych smartfonów, które są bardzo dobrze wyposażone. Huawei cały czas czeka przyczajony, a nowe smartfony firmy to w zasadzie bardziej przypominanie o sobie, niż próba ponownego podbicia rynku.

Xiaomi 12 Pro

Stabilnie utrzymuje się Xiaomi, który rok do roku spadł nieznacznie z 15,2% do 14,9%. Z kolei delikatny wzrost notuje realme, z 2,2% do 2,6%. W przypadku Xiaomi może to być kwestia braku spektakularnych premier. Seria Xiaomi 12 Pro to bardzo udane modele, ale brakuje tutaj czegoś więcej, czym powinien być wyczekiwany Xiaomi 12 Ultra. realme w ostatnim czasie prezentuje dużo modeli, ale o dosyć zbliżonej specyfikacji. Może jest ich zbyt dużo?

Samsung Galaxy S22

Ciekawostką jest kompletny brak w zestawieniu Samsunga. Z jednej strony pokazuje to niechęć Chińczyków do koreańskich smartfonów, ale z drugiej bardzo silną pozycję firmy w innych rejonach świata. Nawet bez chińskiego rynku Samsung potrafi być liderem sprzedaż smartfonów na świecie.