Szukacie karty pamięci microSD do kamer? Rzućcie okiem na nowe Samsung Endurance Pro

Wytrzymałość, wysoka pojemność i odpowiednia prędkość zapisu – tego powinniście oczekiwać po kartach pamięci microSD specjalnie do kamer. Tak się składa, że te wymogi spełniają zapowiedziane właśnie karty Samsung Endurance Pro.

Samsung Endurance Pro to najnowsze karty pamięci microSD do kamer i użytku w ekstremalnych warunkach

Przechodząc od razu do rzeczy, karty pamięci Pro Endurance od Samsunga są zoptymalizowane pod kątem kamer monitoringu i np. wideorejestratorów. Według producenta mogą pracować nawet przez 16 lat ciągłego nagrywania i odtwarzania, aby kamery były w stanie zapisać każdy moment i nie pominąć niczego kluczowego. Znajdą więc zastosowanie w wideorejestratorach, kamerach bezpieczeństwa, interkomach z funkcją nagrywania, czy typowych action-camera pokroju Go Pro. Innymi słowy wszędzie tam, gdzie wymaga się od kart nieustannej pracy i wystawia się je na trudne warunki.

Czytaj też: Testy flagowego procesora graficznego AD102 ponoć ruszyły. Oto wszystko, co wiemy o GeForce RTX 4000

Samsung uzyskał takie możliwości swoich kart za sprawą wykorzystania pamięci Flash NAND klasy korporacyjnej, dzięki której najbardziej pojemna karta (256 GB) cechuje się wytrzymałością na poziomie aż 140160 godzin ciągłego czasu nagrywania, co ulega zmniejszeniu w przypadku mniej pojemnych wariantów „o połowę”. Tak też 128 GB Pro Endurance ma do zaoferowania wytrzymałość do nawet 70080 godzin nagrywania, 64 GB do 36040 godzin, a 32 GB do 17520 godzin. Ich ceny wynoszą z kolei odpowiednio 55, 28, 15 i 11 dolarów.

Czytaj też: Czekamy na Raptor Lake, a Intel już chwali się stanem Core 14. generacji Meteor Lake

Warto jednocześnie zaznaczyć, że wydajność całej czwórki jest różna i dwa najpojemniejsze warianty spełniają standard Klasy 10. U3 (do 30 MB/s zapisu), a te najmniej pojemne Klasy 10. UI1 (do 10 MB/s zapisu). Każdy model cechuje jednocześnie wysoka odporność na wodę, pole elektromagnetyczne, promieniowanie rentgenowskie, ekstremalne temperatury, wstrząsy i upadki.