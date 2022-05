Satelity mogą komunikować się z wykorzystaniem laserów. Dlaczego to tak ważne?

Firma CACI wystrzeliła w czerwcu ubiegłego roku dwa satelity znane jako Able i Baker. Wyposażone w terminale optyczne CrossBeam urządzenia były zdolne do optycznej komunikacji między sobą.

Pomimo gigantycznego postępu, jaki dokonał się w zakresie umieszczania statków na orbicie okołoziemskiej, jedno pozostaje niezmienne: technologia służąca do komunikacji w takich warunkach. I choć wymiana informacji jest obecnie szybsza niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to satelita nadal musi wysłać wiadomość do stacji naziemnej na Ziemi, aby porozumieć się z innym satelitą. Jest tak nawet w sytuacji, gdy ten drugi satelita jest oddalony o kilka kilometrów.

Z tego względu projekt firmy CACI jest tak interesujący. Wykorzystywane w jego ramach terminale optyczne CrossBeam umożliwiają komunikację między satelitami, co powinno doprowadzić do tworzenia połączeń międzysatelitarnych oraz dwukierunkowych połączeń satelita-ziemia. Te ostatnie byłyby oparte na prostych rozwiązaniach i instrumentach cechujących się mniejszymi gabarytami oraz niższym zapotrzebowaniem energetycznym.

Na orbicie umieszczono satelity zwane Able i Baker

Wspomniane satelity, czyli Able i Baker, zostały umieszczone na orbicie w ramach programu Mandrake II. Jego celem jest ocena algorytmów wskazywania, akwizycji i śledzenia, które zostaną wykorzystane w terminalach optycznych tych satelitów. Około 10 miesięcy po wystrzeleniu, w kwietniu tego roku, oba satelity uruchomiły swoje terminale optyczne na odległość około 100 kilometrów. Były w stanie komunikować się ze sobą przez ponad 40 minut, kodując i przesyłając ponad 200 gigabitów danych.

Pomimo imponujących rezultatów raczej nie powinniśmy oczekiwać nagłej rewolucji w zakresie komunikacji satelitarnej. Opisywana technologia wymaga jeszcze wielu testów. Sam program Mandrake II jest natomiast częścią większego przedsięwzięcia, znanego jako Blackjack i prowadzonego przez DARPA. Za jego sprawą konstelacja 20 satelitów wykorzystujących komunikację optyczną ma trafić na niską orbitę okołoziemską. Utworzona przez nie sieć będzie własnością amerykańskiego rządu i posłuży do połączenia wojsk amerykańskich z ich bazami, czujnikami i uzbrojeniem na całym świecie.