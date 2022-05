Słuchawki z mikrogłośnikami jeszcze w tym roku? Dzieło xMEMS może zrewolucjonizować rynek

Są spore szanse na to, że mikroelektromechaniczne systemy (MEMS) odmienią rynek słuchawek. Dlaczego? O tym za moment, bo tak się składa, że na targach Computex 2022 pojawiła się firma xMEMS ze swoimi mikrogłośnikami właśnie na podstawach technologii MEMS. Obecnie wprawdzie miała do pokazania tylko technologiczną demonstrację opracowaną wspólnie z firmą Vencer, ale według zapowiedzi, pierwsze słuchawki w mikrogłośnikami mogą trafić na rynek jeszcze w tym roku.

Najnowsze dzieło xMEMS może wprowadzić na rynek słuchawki z mikrogłośnikami

Systemy mikroelektromechaniczne nie są nowością. Istnieją tak naprawdę już od jakiegoś czasu, umożliwiając miniaturyzację wielu elementów. Można powiedzieć, że ta technologia obejmuje sposób wytwarzania ruchomych części z tego samego rodzaju krzemu, z którego produkuje się półprzewodniki. Firma xMEMS skorzystała z tego podejścia, skupiając się na projektowaniu i produkcji wyjątkowych mikrogłośników.

Wprawdzie, jak wynika z opisu obecnego stanu słuchawek, które mógł ocenić redaktor serwisu TechPowerUp (autor powyższego zdjęcia), xMEMS nie może jeszcze pochwalić się produktem, który zawojuje rynek. To jednak kwestia dalszego prototypowania i ulepszania przede wszystkim formy słuchawek, bo te już teraz oferują możliwość mechanicznego przełączania się między trybem otwartym (przepuszczanie hałasu z otoczenia), a zamkniętym (tłumienie hałasu z zewnątrz).

Prototyp obecny na tak ważnych targach może sprawić, że technologią proponowaną przez xMEMS zainteresują się główni gracze na rynku słuchawek (np. Sony czy Sennheiser) i wprowadzą ją do swoich modeli. Oczywiście to tylko spekulacje – podobnie jak to, że słuchawek tego typu doczekamy się już w tym roku. Jednak patrząc na innowacyjność, jaką wprowadzają, producentom z pewnością opłaci się sięgnięcie po mikrogłośniki, aby wyróżnić się na coraz bardziej zatłoczonym rynku słuchawek dousznych.

Dzięki zastosowaniu mikrogłośników MEMS, producenci mogą zastąpić tradycyjne membrany i magnesy w słuchawkach. Zalet ze stosowania tego typu sprzętu jest wiele. Mogą doprowadzić do zmniejszenia słuchawek, ograniczenia zużycia energii i zwiększenia odporności na uszkodzenia i wady przez brak zewnętrznych części ruchomych (m.in. membran), a nawet obniżyć cenę i skomplikowanie produkcji.