Światłowód w nju mobile na szalonych warunkach

Światłowód w nju mobile brzmi abstrakcyjnie, ale sieć właśnie rusza z taką, testową ofertą. Warunki, jak przystało na nju mobile, bardzo pozytywnie zaskakują.

Światłowód w nju mobile nas czas nieokreślony lub w śmiesznie niskiej cenie

Światłowód w nju mobile będzie dostępny w dwóch wariantach. Przy umowie na 24 miesiące zapłacimy za niego 39,99 zł miesięcznie oraz 50 zł opłaty instalacyjnej. Jest to oferta promocyjna. W podstawowej umowa będzie bezterminowa z opłatą 59,99 zł oraz opłatą instalacyjną w kwocie 499 zł. Ale też z drugiej strony mamy umowę na czas nieokreślony. Prędkość Internetu jest limitowana do 200 Mb/s przy pobieraniu danych oraz do 30 Mb/s przy wysyłaniu. W zestawie dostajemy router FunBox 3.0.

Oferta jest testowa, więc na razie nie będzie szeroko promowana. Ale można już ją zamówić na dedykowanej stronie internetowej. Światłowód w nju mobile jest póki co oferowany na rynkach zderegulowanych, dla klientów którzy nie posiadają jeszcze światłowodu w Orange i mieszkają w zabudowie wielorodzinnej.

Dodatkowy bonus na telefon komórkowy w nju mobile

Decydując się na światłowód w nju mobile, na posiadany numer telefonu dostaniemy dodatkowy bonus. To 200 GB do wykorzystania na numerze nju na abonament lub nju na kartę. Pakiet można wykorzystać w ciągu 6 miesięcy.