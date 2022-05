Sztuczna inteligencja robi to lepiej od lekarzy. Przełom w diagnostyce

Sztuczna inteligencja z roku na rok jest coraz „mądrzejsza”. Najnowsze algorytmy są w stanie rozpoznać rasę człowieka po zdjęciu rentgenowskim – żaden lekarz tego nie potrafi.

Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez specjalistów z MIT i Harvard Medical School, „nauczył” sztuczną inteligencję nietypowej umiejętności. Algorytm potrafi przewidywać rasę pacjenta na podstawie jego zdjęć rentgenowskich. Wbrew pozorom, to wielkie osiągnięcie, bo żaden lekarz na świecie tego nie umie.

Czytaj też: Czy sztuczna inteligencja jest godna zaufania? Nowa technika pomoże to ocenić

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie The Lancet i mogą stanowić rozwój zupełnie nowej gałęzi medycyny. Zdolność ta pozwoli na jeszcze lepszą i dokładniejszą diagnostykę, bo wiadomo, że niektóre schorzenia występują częściej u osób jednej rasy, a rzadziej u innej. Do odkrycia doszło po tym, jak naukowcy zauważyli, że algorytm częściej pomijał oznaki choroby u czarnoskórych pacjentów.

Do wytrenowania algorytmu, naukowcy użyli zdjęcia rentgenowskie i tomografię komputerową, na których oznaczono rasę danej osoby. Obrazy diagnostyczne pochodziły z różnych części ciała i nie zawierały żadnych cech charakterystycznych ani znaczników poza prostymi etykietami. Kiedy algorytmowi pokazano zdjęcia bez etykiet (inne), rasę był w stanie wskazać z dokładnością przekraczającą 90%.

To uderzające osiągnięcie, ponieważ zadanie to nie jest na ogół uznawane za możliwe do wykonania przez ludzkich ekspertów. Wykazaliśmy również, że zdolność modeli deep learning do przewidywania rasy była generalizowana w różnych środowiskach klinicznych, metodach obrazowania medycznego i populacjach pacjentów.

prof. Leo Anthony Celi