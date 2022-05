Toshiba TY-ASC51 rozrusza każdą imprezę

Akcja partnerska

Toshiba TY-ASC51 to przenośny głośnik, który potrafi zmienić oblicze każdej imprezy. Co takiego on oferuje i jak wykorzystać możliwości?

Toshiba TY-ASC51 to bezprzewodowy głośnik, który możecie dowolnie przenosić

Głośnik ma wymiary 21,4 x 50 x 20,2 cm i waży 6,3 kg. Jest to więc naprawdę spora konstrukcja i mogłoby się wydawać, że musi on być na stałe podłączony do prądu, a jego przenoszenie to katorga. Nic bardziej mylnego!

Toshiba TY-ASC51 możecie tak naprawdę dowolnie przenosić nawet w trakcie trwania imprezy. Głośnik ma specjalną rączkę, która to ułatwia i fakt – całość jest dosyć ciężka, ale nie ma tutaj jakiś większych problemów. Nie musicie też martwić się o dostęp do prądu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi 12 V 4 Ah możecie cieszyć się czasem odtwarzania muzyki wynoszącym ok. 5 h przy 80% głośności. Jeśli więc szykujecie grilla czy imprezę nad wodą to głośnik sprawdzi się perfekcyjnie.

Nie można tutaj zapomnieć o wyglądzie. Toshiba TY-ASC51 oferuje podświetlenie LED, które możecie zmieniać dzięki przyciskowi. Prezentuje się to świetnie i na każdej imprezie czy nawet spotkaniu zrobi ogromne wrażenie. Bardzo dobrze więc, że producent pomyślał o tym aspekcie, który sprawia naprawdę przyjemność.

A co z łącznością i funkcjami?

Pod tym względem głośnik oferuje wszystko, czego można by oczekiwać. Podstawa to oczywiście Bluetooth. Możecie bardzo łatwo połączyć się ze smartfonem i bezpośrednio z niego sterować muzyką. Jest też złącze AUX 3,5 mm, więc możecie podpiąć się kablem. Jeśli chcecie posłuchać radia to również jest taka możliwość – Toshiba TY-ASC51 ma tuner FM.

Głośnik ma również dwa złącza USB. Do jednego z nich możecie podłączyć się pendrivem i odtwarzać pliki MP3 bezpośrednio z niego. Drugie służy do ładowania urządzeń i oferuje 5V/1000 mA. Toshiba TY-ASC51 może więc służyć również jako powerbank, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie zabrakło też dwóch gniazd wejścia mikrofonowego 6,3 mm. W zestawie znajduje się mikrofon więc całość jest od razu gotowa na karaoke. Możecie też podłączyć się gitarą, co często może również okazać się niezastąpione. Łączność stoi więc na najwyższym poziomie i ciężko jest oczekiwać od takiego głośnika więcej.

Sam panel sterujący jest dosyć prosty w obsłudze. Mamy wyświetlacz LCD, więc możemy zobaczyć jakie aktualnie są ustawienia. Jest też sporo przycisków, ale są one dobrze opisane więc szybko się w obsłudze urządzenia odnajdziecie. Ważne są również dwa pokrętła, którym możecie regulować głośność głośnika oraz mikrofonu.

Toshiba TY-ASC51 oferuje moc RMS 50 W. Jest to wystraczająca wartość, aby bez problemów rozkręcić każdą imprezę. Kolejna ciekawa funkcja to możliwość włączenia Super Bass, który pokaże możliwości sprzętu w zakresie niskich dźwięków. Producent pomyślał też o equalizerze, w ramach którego możecie wybrać opcje flat, pop, classic, jazz i rock. Funkcja działa bardzo dobrze i pozwala na dopasowanie EQ do Waszego stylu muzyki. Na głośniku znajdziecie jeszcze przycisk echo, który pozwala na włączenie echa mikrofonu. Jest to kolejna ciekawa funkcja bardzo dobrze sprawdzająca się w praktyce.

Nie zapomnijmy też o standardzie ochrony IPX2. Oznacza to ochronę przed kroplami wody przy przechyleniu głośnika o maksymalnie 15° od standardowego położenia. Jeśli więc przypadkiem pochlapiecie wodą głośnik to nic mu się nie stanie.

Jakość dźwięku Toshiba TY-ASC51 jest znakomita

Oczywiście najważniejszą rzeczą jest jakość dźwięku oferowaną przez głośnik. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości – jest naprawdę znakomicie. Odtwarzana muzyka sprawia niezwykłą przyjemność, a jakość jest znacznie lepsza od wszystkich mniejszych głośników, z jakimi miałem do czynienia.

Toshiba TY-ASC51 ma naprawdę sporą maksymalną głośność i nie ma wtedy efektu spadku jakości muzyki. Wysokie dźwięki są wyraźnie i niezniekształcone, a niskie mocne, w szczególności po włączeniu Super Bass. Bez problemów też rozróżnicie różne instrumenty oraz poszczególne słowa w piosenkach. Nie zauważyłem efektu przytłumienia dźwięków czy zlewania się w jeden – całość jest naprawdę czysta. Jeśli chcecie podregulować dźwięk w zależności od muzyki to możecie włączyć equalizer dla danego typu muzyki – działa on również znakomicie.

Jeśli więc liczycie nie tylko na wysoką maksymalną głośność, ale również na zachowanie dobrej jakości dźwięku to na pewno będziecie zadowoleni. Słuchanie różnego rodzaju muzyki to czysta przyjemność.

Toshiba TY-ASC51 to idealna propozycja na imprezy i nie tylko

Głośnik świetnie więc sprawdzi się na imprezach, ale łatwo też wyobrazić sobie jego inne zastosowania. Bez wątpienia będziecie z niego zadowoleni na grillu, podczas karaoke czy nawet na wynajętej łodzi. Bez problemów powinniście też do niego podłączyć gitarę czy dwa mikrofony. Dzięki możliwości pracy bezprzewodowej nie macie co obawiać się o dostęp do prądu, a podświetlenie z pewnością przyciągnie wzrok. Przy tym wszystkim możecie cieszyć się z naprawdę dobrej jakości muzyki. Toshiba TY-ASC51 jest więc naprawdę dobrą propozycją, która wyróżnia się na tle konkurencji.

Artykuł powstał przy współpracy z Toshiba.