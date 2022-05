Ten tranzystor organiczny zastępuje aż 12 normalnych, zwiastując rewolucję układów logicznych

Tranzystory stanowią podstawę każdego układu logicznego i choć ich pierwotne działanie pozostało bez zmian, to co jakiś czas powstają nowe warianty tych elektronicznych elementów. Jako przełączniki elektroniczne, mogą blokować lub zezwalać na przepływ prądu i na tej prostej zasadzie ludzkość stworzyła m.in. procesory wszelakiej maści. Taki stan rzeczy sprawia, że łatwo ulepszyć wszystkie procesory – wystarczy opracować wydajniejsze tranzystory, ale w przypadku tego nowego tranzystora organicznego sprawa ma się inaczej

Naukowcy stworzyli wyjątkowy tranzystor organiczny, który jest w stanie obsłużyć każdą bramkę logiczną

Dzięki tranzystorowi opracowanemu przez zespół naukowców z National Institute for Materials Science (NIMS) i Tokyo University of Science, świat doczekał się organicznego tranzystora antyambipolarnego. Na jego podstawie można stworzyć wiele obwodów logicznych ze względu na to, że jest w stanie wykonać dowolną z pięciu operacji na bramkach logicznych (AND, OR, NAND, NOR lub XOR) poprzez regulację napięć wejściowych do jego podwójnych bramek.

To oznacza, że tego typu tranzystor organiczny może być wykorzystany do opracowania elektrycznie rekonfigurowalnych układów logicznych, które są potencjalnie kluczowe dla rozwoju wydajnych urządzeń mobilnych. Nic dziwnego, bo rozwój Internetu Rzeczy jest równoznaczny ze wzrostem ilości danych do przetwarzania, co będzie wymagać możliwie najwydajniejszych i najbardziej energooszczędnych urządzeń.

Tranzystory organiczne są uważane za jeden z potencjalnych elementów całej układanki jako podstawy do organicznych układów scalonych. Wstrzymuje je jednak niska gęstość integracji ze względu na niekompatybilność z istniejącymi technologiami mikrofabrycznymi. Ten problem właśnie rozwiązano.

Wspomniani naukowcy opracowali organiczny dwuwejściowy tranzystor antyambipolarny zdolny do wykonywania operacji na dwuwejściowych bramkach logicznych. Zaprojektowano go tak, by zmniejszał prąd drenu (sygnał wyjściowy), gdy napięcie bramki przekroczy pewien próg. Jednak jego największą zaletą jest to, że wykazał zdolność do działania w formie pięciu różnych typów dwuwejściowych bramek logicznych w temperaturze pokojowej przy odpowiedniej regulacji napięć wejściowych.

W porównaniu obecne układy scalone wymagają czterech tranzystorów do stworzenia obwodu NAND i 12 do XOR. Potencjał oszczędności energetycznej i zwiększenia wydajności jest ogromny, dlatego nie dziwi nas, że teraz naukowcy planują opracowanie elektrycznie rekonfigurowalnych układów scalonych wykorzystujących ten nowy tranzystor.