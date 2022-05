UPC przechodzi do Play, a na klientów czekają darmowe usługi

Play i UPC po raz pierwszy oficjalnie występują razem. Na razie będzie to tylko wystrój salonów, ale przede wszystkim – promocja! I to nie byle jaka.

UPC w Play, więc… zacznijmy od promocji

Klienci indywidualni UPC

Nie ma co ukrywać, jak dają coś za darmo to na pewno jest to najbardziej interesująca informacja. Zacznijmy od promocji dla klientów UPC. Jeśli posiadasz Internet światłowodowy do 1 Gb/s oraz telewizję Start z 35 kanałami za 79,99 zl lub Internet światłowodowy do 1 Gb/s i telewizję Max Premium ze 186 kanałami za 129,99 zł, to za darmo dostaniesz 2 lata abonamentu Play M z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami, 60 GB Internetu z dostępem do sieci 5G oraz kanałami telewizyjnymi w Play Now lub usługą Bezpieczna Rodzina. Standardowa cena abonamentu to 60 zł. Kolejne numery można dokupić od 30 zł miesięcznie.

Klienci indywidualni Play

Jeśli jesteś klientem Play i korzystasz z oferty Play Homebox za 90 zł miesięcznie to za darmo na dwa lata dostaniesz usługi UPC – Internet światłowodowy do 300 Mb/s, inteligentne Wi-Fi i telewizję Start z 35 kanałami i aplikacją UPC TV GO. Standardowa cena abonamentu za te usługi to 49,99 zł.

Klienci biznesowi

Klient biznesowy wybierający Internet światłowodowy do 1 Gb/s w UPC za 79,99 zł netto lub pakiet z telewizją Max Premium za 129,99 zł netto, dostanie za darmo abonament Play M dla firm przez dwa lata. A kolejny numer można dokupić od 25 zł netto.

Z kolei wybierając ofertę Play XL dla firm za darmo można będzie dostać dwa lata dostępu do Internetu światłowodowego UPC o prędkości do 300 Mb/s.

Czytaj też: Xiaomi Mi Band 7 już jest. Powiększony ekran to niejedyne ulepszenie

Tańsze usługi dla klientów Play i UPC

Klienci indywidualni i biznesowi, którzy już mają usługi w Play lub UPC mogą dokupić usługi drugiego operatora, dostając przy tym 9 miesięcy abonamentu za darmo.

Zmiany w salonach Play i UPC

Nowe oferty będą dostępne od 26 czerwca w salonach Play i UPC, które objawią się w nowych barwach. Po nocnych przemeblowaniach z 25 na 26 czerwca, salony będą w kolorach fioletowo… cyjanowych(?), czyli połączonych kolorach Play i UPC.

Na początek przemalowanych zostanie 240 salonów, w których pracuje 4 tys. konsultantów. W takich punktach możliwy będzie zakup usług obu operatorów.

Czytaj też: mObywatel w końcu stanie się pełnoprawnym dokumentem. A to tylko początek zmian

Czy Play i UPC zostają na rynku?

Ogólnie rzecz ujmując – tak. Potrwa to jeszcze kawałek czasu. Z jednej strony, przejęcie UPC przez Play wymaga jeszcze ostatecznych finalizacji od strony prawnej. Z drugiej nawet po tym marka UPC nie zniknie z rynku. Jest rozpoznawalna i ma spore zaufanie wśród klientów, więc rezygnacja z niej nie byłaby mądrą decyzją.

A czy przejęcie UPC przez Play wpłynie na ceny? Prezes Play Jean-Marc Harion przypominał dzisiaj, że to Play rozpoczął rewolucję cenową na polskim rynku telekomunikacyjnym i w zasadzie jest po części odpowiedzialny za to, że mamy najniższe ceny w Europie. Dalsza ich obniżka nie jest planowana, ale też Play zamierza pozostawić je na obecnym, stosunkowo niskim poziomie.