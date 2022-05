Woda na Marsie występowała zaskakująco niedawno. Chińczycy zebrali dowody w tej sprawie

Jak ogłosili naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk, wspomagani przez przedstawicieli Uniwersytetu w Kopenhadze, udało im się zebrać dowody na zaskakująco niedawną obecność wody na Marsie.

Przedstawili je na łamach Science Advances, opisując przy tym perypetie łazika Zhurong, który za 9 dni będzie obchodził pierwszą rocznicę pobytu na powierzchni Czerwonej Planety. Dostarczone przez ten pojazd dane mogą zmienić obraz Marsa, jako obiektu od dawna nienadającego się do życia.

Do tej pory zakładano bowiem, że planeta ta zawierała spore ilości ciekłej wody, która zniknęła około 3 miliardów lat temu. Informacje zebrane przez chiński łazik wskazują natomiast na poważne przesunięcie tej granicy. W myśl nowych ustaleń można bowiem mówić o obecności ciekłej wody na Marsie jeszcze 700 milionów lat temu. Nadal jest to oczywiście odległy okres, szczególnie z perspektywy ludzkiego życia, ale w przypadku cyklu istnienia gwiazd i planet sprawy mają się zupełnie inaczej.

Łazik Zhurong porusza się w kraterze uderzeniowym znanym jako Utopia Planitia. Charakterystyczny kształt oraz rozmiary tego obiektu sugerują, iż powstał on na skutek potężnej kolizji. Przemierzając tamtejsze równiny, chiński pojazd używa swoich spektrometrów do analizy napotkanych skał. Wykonuje również zdjęcia tych obiektów za pomocą kamery do mikroobrazowania.

Woda na Marsie mogła występować jeszcze 700 milionów lat temu

Na tym jego możliwości się jednak nie kończą, ponieważ Zhurong używa lasera do odparowywania skał w celu analizowania powstałych kłębów. Ale w jakich okolicznościach doszło w ogóle do przesunięcia granicy związanej z obecnością ciekłej wody na Marsie? Naukowcy porównali sygnatury znalezione w tamtejszych skałach z tymi o ziemskim pochodzeniu. W ten sposób doszli do wniosku, iż część z nich jest minerałami uwodnionymi, czyli zawierającymi wodę.

Znaczące okazało się też wykrycie warstw, do powstania których musiało dojść w obecności dużych ilości wody. Ta mogłaby na przykład wypływać spod powierzchni bądź pochodzić z topniejącego lodu. Jakby tego było mało, obecność takich skał na powierzchni sugeruje, iż pod powierzchnią nadal może występować lód. Ten byłby cenny pod kątem wykorzystania go na przykład do produkcji paliwa dla hipotetycznych kolonii na Marsie.