Zmiany w mózgach astronautów. Oto skutki pobytu w przestrzeni kosmicznej

W Scientific Reports pojawił się artykuł poświęcony zmianom w mózgach astronautów znajdujących się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Autorzy badań w tej sprawie skupili się na tzw. przestrzeni Virchowa-Robina, zwanej również przestrzenią okołonaczyniową. Otacza ona małe naczynia krwionośne tworzące mózg, które mogą ulegać powiększeniu. Wśród dotychczasowych przyczyn takiego zjawiska wymieniało się między innymi nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek oraz udar mózgu. Okazuje się, iż na podobne dolegliwości są też narażeni astronauci.

Czytaj też: Neuralink ma rywala. Kolejna firma zaczęła testować na ludziach swój implant mózgowy

Przestrzenie okołonaczyniowe w mózgach osób przebywających na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej powiększyły się u tych astronautów, którzy znaleźli się tam po raz pierwszy. Z kolei u bardziej doświadczonych przedstawicieli tej grupy nie zauważono żadnych zmian. Można to uznać za wstępny dowód na zdolność ludzkiego mózgu do przystosowania się do przebywania w przestrzeni kosmicznej.

Pomimo dość pesymistycznego wydźwięku, jaki ma określenie dotyczące zmian w mózgach, astronauci nie wykazywali większych problemów z zachowaniem równowagi czy funkcjonowaniem pamięci wizualnej. To z kolei sugeruje, iż zaobserwowane zmiany niekoniecznie mają negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgu.

Zaobserwowane zmiany niekoniecznie mają negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgu

Skąd więc bierze się powiększenie przestrzeni okołonaczyniowej? Najprawdopodobniej dłuższy pobyt w przestrzeni kosmicznej sprawia, że płyny – na skutek braku grawitacji – gromadzą się w górnej części ciała. Może to po części odpowiadać za pogorszenie wzroku, na które skarżą się czasami astronauci. Dalsze postępy w tego typu badaniach będą kluczowe dla rozwoju załogowych misji kosmicznych.

Czytaj też: Na orbicie eksplodował rosyjski silnik. Liczba kosmicznych śmieci niebezpiecznie rośnie

Jeśli ludzkość zamierza na dłużej pozostawać w przestrzeni kosmicznej, nie mówiąc na przykład o wykonywaniu lotów międzyplanetarnych, to zrozumienie wpływu panujących tam warunków na ludzki organizm będzie kluczowe. Poza tym w grę wchodzi też pomaganie osobom cierpiącym na choroby mające wpływ na krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.