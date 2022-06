Funkcja Always on Display w smartfonach z serii iPhone 14 zaprezentuje nowe widżety

W ostatnich tygodniach przecieków na temat serii iPhone 14 tylko przybywa. Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że niektóre nowe smartfony Apple dostaną długo wyczekiwaną funkcję Always on Display. Nowy raport zdradza nam ten temat nieco więcej.

Always on Display, czyli Zawsze na ekranie, to funkcja znana użytkownikom sprzętu z Androidem od dawna

Pozwala na wyświetlanie na zablokowanym ekranie takich informacji, jak data, godzina, stan baterii czy powiadomienia o wiadomościach i połączeniach. Rzeczy, które będą się wyświetlać możemy dostosować do własnych preferencji, bo bywa naprawdę przydatne. Jednak o ile na Androidzie dostęp do tej funkcji jest od lat, tak Apple nadal nie spieszy się, by ją wdrożyć. Jasne, w przypadku iPhone’ów 13 mówiło się już na ten temat, ale dobrze wiemy, że na plotkach się skończyło.

Czytaj też: iPhone 15 mogą mieć kilka cech wspólnych z tegoroczną generacją smartfonów Apple

Nowe doniesienia wskazują jednak, że nowa generacja smartfonów Apple ma w końcu dostać obsługę tej funkcji. Tak jak w przypadku kilku innych spodziewanych ulepszeń i ta nie trafi (podobno) do całej serii, a zostanie ograniczona do iPhone’a 14 Pro i 14 Pro Max, czyli do dwóch najmocniejszych modeli nowej generacji. Powodem takiej decyzji ma być fakt, że w tych smartfonach zastosowano wyświetlacze ProMotion, przy których funkcja Always on Display nie będzie zużywać aż tak dużo energii, jak miałoby to miejsce w przypadku innych iPhone’ów.

Jak ta funkcja będzie działać na iPhone’ach 14 Pro?

Choć Apple już przedstawiło iOS 16, to podczas ogłaszania bogatej listy nowości, nie wspomniało o funkcji Always on Display. To jednak nie dziwi, jeśli ma być to ulepszenie skierowane tylko do tych dwóch konkretnych urządzeń. Wcześniejszy przeciek, prócz informacji o pojawieniu się tej funkcji, nie powiedział nam na ten temat nic więcej. Na szczęście teraz, najnowszy biuletyn Power On od Marka Gurmana ujawnia trochę szczegółów.

Czytaj też: Tak będzie prezentować się Asus ROG Phone 6. TEENA ujawnia szczegóły projektu

Dowiedzieliśmy się, że Zawsze na ekranie pokaże widżety blokady ekranu, podobnie jak ma to miejsce w Apple Watch. Chodzi o takie widżety jak te pokazujące pogodę, kalendarz, akcje, aktywności i inne dane. Gdy funkcja będzie uruchomiona, ekran będzie pozostawał przy niskiej jasności i liczbie klatek na sekundę. Warto też wspomnieć, że podobnie jak w smartwatchach i tutaj Apple zadba, by na ekranie nie wyświetlały się poufne informacje.