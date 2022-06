Amazon przedstawia w pełni autonomicznego robota magazynowego. Oto Proteus

Amazon nie zwalnia i cały czas inwestuje w technologiczny rozwój, zwłaszcza w kwestii robotyki. Najnowszym przykładem myśli technicznej Amazon Robotics (oddzielnego działu firmy poświęconego robotyce) jest Proteus – w pełni autonomiczny robot magazynowy.

Praca na magazynie jest nie tylko ciężka, ale również powoduje bardzo wiele wypadków, które mogą skończyć się dla pracowników mniejszym lub większym uszczerbkiem na zdrowiu. Nic więc dziwnego, że firmy pokroju Amazona patrzą w stronę robotyki. Roboty na magazynach nie są zresztą żadną nowością, ale wraz z rozwojem technologii, wprowadzane są jeszcze bardziej zaawansowane i udoskonalone modele.

Proteus, czyli nowy robot Amazona

Przykładem tego jest Proteus, pierwszy w pełni autonomiczny robot magazynowy, który może podnosić, przenosić i odkładać przedmioty na różne miejsca, a przede wszystkim – może przewozić wózki wypełnione paczkami. W obrębie danego obiektu jest w stanie poruszać się w pełni autonomiczne, korzystając z „zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, percepcji i nawigacji”.

Według słów Amazona, został zbudowany tak, by kierować go automatycznie do wykonywania swojej pracy, nie musi ograniczać się tylko do obszarów trudno dostępnych, a dzięki jego wielofunkcyjności, może wykonywać różne zadania, odciążając tym samym pracowników.

Co istotne, Proteus pasuje do systemów, które obecnie wykorzystywane są w firmie i do jego wdrożenia konieczna była jedynie minimalna modernizacja. Wejście Proteusa do magazynów znacznie przyspieszy pracę, przy okazji zapewniając komfort ludziom pracującym na magazynie, bo nie będą już musieli ręcznie przenosić ciężkich przedmiotów, pochylać się czy wspinać na wysokości, by dosięgnąć te trudniej dostępne.