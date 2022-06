Ta promocja Grupy Polsat Plus bije na głowę wszystkie inne! Nawet dwa lata darmowego dostępu do Disney+

Już 14 czerwca, długo wyczekiwana platforma Disney+ pojawi się w naszym kraju. Serwis już zaproponował nam fajną promocję na start, dzięki której, kupując roczny dostęp, zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Jednak jeśli marzy Wam się jeszcze większa oszczędność, to sprawdźcie, co do zaoferowania ma Plus, a właściwie Grupa Polsat Plus.

Disney+ w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Bez opłat nawet przez dwa lata!

Wraz z premierą, nowa platforma zawita też do oferty Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Tutaj od razu warto zaznaczyć, że Grupa Polsat Plus będzie jedynym (przynajmniej na razie) operatorem usług płatnej telewizji i telekomunikacyjny w Polsce, który będzie oferował Disney+. Z tej właśnie okazji nie zabrakło promocji, dzięki której możemy naprawdę dużo zaoszczędzić.

Pakiety telewizji w Polsat Box z Disney+ od 35 zł/mies.

Disney+ znajdzie się w ofertach telewizyjnych Polsat Box w każdej z trzech technologii: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej:

już za 35 zł/mies. klient otrzyma kilkadziesiąt kanałów tv (51 kanałów tv w ofercie telewizji satelitarnej i IPTV oraz 29 kanałów tv w ofercie telewizji internetowej) razem z dostępem do Disney+,

w ofertach z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ klienci Polsat Box otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę.

Disney+ w Plusie bez opłat przez rok z każdym abonamentem, zarówno głosowym, jak i internetowym (Internet 5G/LTE oraz Plus Światłowód)

We wszystkich abonamentach Plusa Disney+ będzie dostępny bez opłat przez rok. Dotyczy to umów na 24 miesiące – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Gdy okres promocyjny się skończy, za subskrypcję trzeba będzie zapłacić 28,99 zł miesięcznie, czyli regularną cenę.

Oferta łączy się także ze skierowaną do rodzin promocją, w ramach której klienci mogą dobrać nawet 5 dodatkowych abonamentów głosowych dla swoich bliskich w cenie 1 zł nawet przez 12 miesięcy. Do takiego abonamentu za 1 zł można również dodać Disney+ i korzystać z niego bez opłat przez rok.

Roczny darmowy dostęp do Disney+ otrzymacie też podpisując umowę na 2 lata w Plushu.

Disney+ w Netii oferowany bez opłat przez rok z szybkim Internetem stacjonarnym i w pakietach z TV

Również Netia zaoferuje dostęp do serwisu Disney+ w ramach wszystkich ofert swoich flagowych usług oraz pakietów z usługą telewizyjną. Zawierając dowolną umowę na okres 24 miesięcy, otrzymacie dostęp do Disney+ przez rok bez opłat, a przez kolejne miesiące w cenie 28,99 zł.

Jeśli zaś zdecydujecie się na zakup pakietu 3 usług Netia z umową na 24 miesiące (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) otrzymacie dostęp do Disney+ przez okres 2 lat bez opłat!

Disney+ będzie dostępny także w Polsat Box Go

I tutaj nie zabrakło pakietu z dostępem do nowej platformy. Wszystkie treści dostępne z pakietem Polsta Box Go premium zostaną wzbogacone o dostęp do Disney+, a wszystko w cenie 50 złotych za miesiąc.