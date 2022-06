Pobliska gwiazda posiada dwie skaliste planety. To jeden z bliższych Ziemi układów

Każdy rok świetlny oddzielający nas od danego obiektu znacząco utrudnia dotarcie do niego. W tym przypadku astronomowie mają jednak do czynienia ze stosunkowo nieodległym układem.

Ten jest oddalony od Ziemi o około 33 lat świetlne. Wokół gwiazdy znanej jako HD 260655 krążą dwie skaliste planety wielkości naszej, co sprawia, iż układ staje się jeszcze bardziej intrygujący. Niestety, z perspektywy znanych nam form życia niewiele wskazuje na to, by na powierzchni któregokolwiek z tych obiektów mogły panować warunki sprzyjające występowaniu organizmów.

Czytaj też: Młodsze egzoplanety, a życie pozaziemskie. Nowe ustalenia mogą pomóc w poszukiwaniu obcych

Obie planety krążą bowiem stosunkowo blisko swojego gwiezdnego gospodarza. Ten jest jednym z tzw. czerwonych karłów, które – choć mniejsze i chłodniejsze niż na przykład Słońce – cechują się przy tym wysoką nieprzewidywalnością. Emitowane przez nie promieniowanie może skutecznie „sterylizować” planety, które wokół nich krążą. Dalsze obserwacje całego układu powinny potwierdzić występowanie atmosfer wokół tamtejszych obiektów. Te mogłyby zostać objęte szczegółowymi badaniami opartymi na świetle ich gwiazdy.

Gwiazda HD 260655 jest jednym z tzw. czerwonych karłów

Obie planety w tym układzie są uważane za jedne z najlepszych celów do badań atmosfery ze względu na jasność ich gwiazdy. Czy wokół tych planet istnieje bogata w substancje lotne atmosfera? Czy występują tam oznaki obecności wody lub gatunków opartych na węglu? Te planety są fantastycznymi poligonami doświadczalnymi dla takich poszukiwań. wyjaśnia Michelle Kunimoto z Kavli Institute for Astrophysics

Nie jest wykluczone, że wokół HD 260655 krąży jeszcze więcej planet. Te dotychczasowe udało się wykryć z użyciem teleskopu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który służy do obserwacji okresowych spadków światła pobliskich gwiazd. W ten sposób astronomowie są w stanie wykrywać planety krążące wokół tych obiektów.

Czytaj też: Materia tworząca gwiazdy neutronowe coraz mniej tajemnicza. Naukowcy wiedzą, jak ją rozpracować

Z wstępnych szacunków wynika, że planeta krążąca bliżej gwiazdy HD 260655 jest na tyle gorąca, że temperatura jej powierzchni przekracza 400 stopni Celsjusza. W przypadku tej orbitującej nieco dalej wynik wynosi natomiast niecałe 300 stopni Celsjusza. HD 260655b (wewnętrzna), okrąża swoją gwiazdę raz na 2,8 dnia ziemskiego i jest około 1,2 razy większa od Ziemi. Z kolei HD 260655c (zewnętrzna) orbituje wokół swojej gwiazdy co 5,7 dnia i jest 1,5 razy większa od naszej planety. Obie wydają się skaliste, co pozytywnie zwiastuje w kontekście informacji o tym, że w opisywanym układzie może znajdować się więcej planet.