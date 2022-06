Huawei zasypuje nas nowymi sprzętami. Premiera MateBooka D 16, MateBooka 16s, składanego Mate Xs 2 i nie tylko

Huawei przygotował dla nas istny wysyp premier. Zaprezentowano bowiem nowe laptopy MateBook D 16 oraz MateBook 16s, smartfony – składanego Mate Xs 2 i nowe modele z serii nova, tablet MatePad Paper i słuchawki Freebuds Pro 2. Sprzętów jest więc cała masa, dlatego przyjrzyjmy się pokrótce temu, co oferują, a także ich cenom, dostępności i przedsprzedażowym promocjom.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Huawei przedstawił założenia strategiczne firmy na najbliższy czas, ale przede wszystkim – wprowadził na rynek całą gamę nowych sprzętów – nowy składany smartfon Mate Xs 2, 16-calowe laptopy MateBook D 16 i 16s, pierwszy tablet MatePad Paper z ekranem E Ink, nowe produkty z rodziny smartfonów – nova Y70 i nova Y90 oraz słuchawki FreeBuds Pro 2.

Huawei Mate Xs 2

Na tle innych składanych smartfonów ten wyróżnia się ekranem składanym na zewnątrz. Zamiast dwóch wyświetlacz – zewnętrznego i wewnętrznego, mamy więc tylko jeden, ale po złożeniu bez przeszkód możemy korzystać z „połówki”. Pełnoprawny panel OLED oferuje nam przekątną 7,8 cala o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Mniejszy – 6,5 cala z rozdzielczością 2480 x 1176 pikseli. Huawei umieścił kamerkę do selfie (10 Mpix) w prawym górnym rogu, więc można z niej korzystać zarówno przy złożonym, jak i rozłożonym ekranie.

Do dyspozycji dostajemy potrójną konfigurację aparatów z jednostką główną 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym 13 Mpix i 8-megapikselowym modułem z 3-krotnym zoomem optycznym oraz optyczną stabilizacją obrazu. Huawei Mate Xs 2 napędza procesor Qualcomm Snapdragon 888, oczywiście bez modemu 5G. Wspiera go 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada zaś bateria o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem 66W.

Regularna sprzedaż tego modelu ruszy 11 lipca, a sugerowana cena to 7999 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w przedsprzedaży trwającej od 23 czerwca do 10 lipca, to za złotówkę dostaniecie zegarek Huawei WATCH GT 3 Pro (46mm) Sport.

Huawei nova Y70 i nova 90

Producent wprowadza też na rynek dwa średniaki – nova Y70 i nova 90. Oba wyposażono w spore wyświetlacze, bo nova Y90 ma do zaoferowania 6,7-calowy panel Huawei Edgeless FullView Display i ultrawąskie ramki, a nova Y70 – 6,75-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display. Do tego zadbano o możliwości fotograficzne, sporą ilość pamięci na przechowywanie danych i pojemne baterie, które zapewniają komfort użytkowania bez martwienia się o konieczność ciągłego ładowania.

Niestety szczegóły dostępności i ceny tych modeli poznamy wkrótce.

Huawei Freebuds Pro 2

Dla miłośników słuchania muzyki pojawiły się też nowe słuchawki TWS z Hi-Res Dual Sound System, który dzięki dwóm, zintegrowanym przetwornikom cyfrowo‑analogowym (DAC) oraz przetwornikowi dynamicznemu z zaawansowaną technologią cyfrowej kontroli częstotliwości, opartemu na czterech magnesach zapewnia świetną jakość dźwięku. Wyposażono je również w system eliminacji hałasu otoczenia wykorzystujący trzy mikrofony. Umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem, który i tak był już w tym wyjątkowo skuteczny. Słuchawki mogą zredukować szum nawet do 47 dB. Zadbano także o algorytmy optymalizacji parametrów akustycznych, które są w stanie wykryć zmiany głośności, różnice w budowie kanału słuchowego oraz zmiany w warunkach noszenia – to wszystko w czasie rzeczywistym, a także o łatwe i komfortowe łączenie się z każdym smartfonowym systemem operacyjnym.

Sprzedaż regularna rusza 18 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 899 zł.

Jednak w przedsprzedaży trwającej od dziś, 23 czerwca, do 17 lipca dostaniecie do słuchawek opaskę Huawei Band 7 oraz zniżkę o wartości 100 zł

Huawei MatePad Paper

O tym tablecie więcej przeczytacie tutaj, w osobnym wpisie na jego temat. przypomnimy tylko, że jest to pierwszy tablet od Huawei z ekranem E Ink, który miłośnicy elektronicznych książek mogą znać z czytników e-booków. Dzięki temu tablet zapewnia doskonałe wrażenia z czytania, a certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display zapewnia ochronę wzroku. Dodatkowo MatePadPaper umożliwia obsługę rysika, co w połączeniu z unikalnym ekranem daje nam wrażenia, jakbyśmy pisali po prawdziwej kartce.

Nie zabrakło tu oczywiście wszystkich kluczowych rozwiązań, które możecie znać z serii MatePad, takich jak podwójne dotknięcie, aby przełączyć narzędzia, automatyczne parowanie Bluetooth i ładowanie magnetyczne, a dodatkowo został wyposażony w szereg nowych funkcji, takich jak Adnotacja i Notatka na podzielonym ekranie. Jest też naprawdę pojemna bateria, która przy standardowym użytkowaniu może wystarczyć nawet na 6 dni, a w trybie czuwania – na miesiąc.

MatePad Paper w zestawie z rysikiem M-Pencil (2. generacji) oraz magnetycznym etui będzie można kupić w regularnej sprzedaży od 4 lipca w regularnej cenie 2299 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w przedsprzedaży trwającej do 3 lipca, dostaniecie słuchawki FreeBuds 4 za 1zł oraz 4‑miesięczny abonament Legimi.

Huawei Matebook D 16 i 16s

Na rynek wprowadzono też dwa 16-calowe laptopy, które idealnie sprawdzą się zarówno do pracy i nauki, jak i do rozrywki. Warto tutaj wspomnieć, że nowe MateBooki zmieszczone zostały w nadzwyczaj lekkich obudowach o rozmiarach zbliżonych do tradycyjnych 15,6‑calowych laptopów. W przypadku MateBooka D16 mamy ekran zajmujący aż 90% frontu urządzenia i wyróżniający się proporcjami 16:10. Ograniczono też emisję niebieskiego światła, dzięki czemu nasze oczy nie będą się aż tak męczyć.

Huawei MateBook D 16

W MateBooku 16s znalazła się matryca pokrywająca 100% palety kolorów sRGB, o bardzo wysokiej rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli, odwzorowaniu 1,07 miliarda kolorów i jasności na poziomie 300 nitów. Warto również dodać, że ekran w tym modelu jest dotykowy, co jeszcze bardziej zwiększa jego wszechstronność.

Huawei MateBooka D 16 napędzają procesory Intel Core serii H 12 generacji (w zależności od wersji i7-12700H, i5-12500H lub i5-12450H) o mocy TDP do 40W. Wspierają je dwukanałowa pamięć RAM i szybkie dyski SSD. Sercem MateBooka 16s jest procesor i7-12700H, działający z maksymalną mocą 60W. Wykorzystuje wydajny układ graficzny Intel Iris Xe, sprawdzający się w obróbce grafiki, zdjęć i wideo oraz w grach. Układ uzupełnia 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczony został dysk SSD o pojemności 1 TB.

Huawei MateBook 16s

Huawei MateBook D 16 waży zaledwie 1,7 kg. Oferowany jest w parze z kieszonkową ładowarką 65 W (drugiej generacji). MateBook 16s waży nieco więcej, bo 1,99 kg, ale obie konstrukcje nadal są smukłe, eleganckie i wytrzymałe.

Jeśli chodzi o ceny i dostępność, to regularna sprzedaż obu laptopów ruszy 25 lipca.

Huawei MateBook D 16 – sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł za wersję i7/16 GB.

– sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł za wersję i7/16 GB. MateBook 16s – sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM to 7499 zł.

Oba też dostępne będą w przedsprzedaży trwającej od 23 czerwca do 24 lipca.

W jej ramach Huawei MateBook D 16 dostępny będzie z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Po zakończeniu promocji model też dostępny będzie także w sklepach operatorów sieci Orange oraz Plus.

Do MateBook 16s Huawei, w ramach przedsprzedaży, dorzuci za złotówkę monitor Huawei MateView GT 34. Z tej promocji skorzystamy online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.